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3 kamu bankası emekliye maaşa ek 10 bin TL ödeme yapacak

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekliye özel yeni kampanya yaptı. Başvuru yapan emekliye 3 kamu Bankasından maaşa ek 10.000 TL ödeme verilecek.

3 kamu bankası emekliye maaşa ek 10 bin TL ödeme yapacak

Kamu bankaları emekli için Düğmeye bastı. Özellikle EYT'nin çıkması sonrası Birçok banka harekete geçerken büyük atak devlet bankalarından geldi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi duyuruyu resmi internet siteleri üzerinden yaptı. Emeklilere maaşı ek 10.000 TL ödeme yapılacak. 3 kamu Bankası emekliye Ek ödeme konusunda başvuru şartlarını da duyurdu. 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapan emekliler ödemeden faydalanacak.

3 kamu bankasından milyonlarca emekliyi ilgilendiren resmi açıklama geldi. Emekli maaşı 5500 TL ve üstü olan emeklilere kamu bankalarından maaşa ek 10 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular bugün başladı, son başvuru tarihi belli oldu. 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapan emekliler ek ödemeden yararlanacak. Peki, Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekliye ek ödeme şartları neler? Emekliye 10 bin TL ek ödeme detayları haberimizde…

KAMU BANKALARINDAN EMEKLİYE DEV FIRSATLAR

Emekli maaşı alan kişilere kamu bankalarından önemli fırsatlar sunuluyor. 5500 TL üstte emekli maaşı alan emekliler maaşını taşımaları durumunda kamu bankalarından banka promosyonu alabildikleri gibi nakit avans ve düşük faizli kredi imkanı da elde ediyor. Emekliye ek ödeme vermeye hazırlanan kamu bankaları 3 yıllık taahhüt sözleşmesi karşılığında 5000 TL'ye kadar Maaş promosyonu ödüyor. Buna ek olarak 5.000 TL de nakit alan imkanı emeklileri bankalarda bekliyor.

KAMU BANKALARI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank, 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli kampanyaları kapsamında maaş aralığına göre emekliye verilecek promosyon ücretlerini duyurdu. Maaşını 3 kamu bankasından birine taşıyarak maaş müşterisi olan emeklilere 3200 TL ile 5000 TL arasında değişen promosyon alma şansına sahip olacak.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Devlet bankaları emekliye birçok avantaj sunuyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank müşterisi olan emekliler maaşlarının 10 katına kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanma şansına da sahip oluyor. Faiz oranı indirimi yapan 3 kamu bankası 36 aya kadar vade imkanı da veriyor. Başvuru yapmak isteyen emekliler hem kamu bankalarının şubelerinden hem de dijital bankacılık kanallarındna işlem yapabiliyor.

Ayrıca kamu bankalarının maaş müşterisi olan emekliye faizsiz nakit avans fırsatı da sunuluyor. Faizsiz nakit avans limiti 5000 TL olarak belirlendi. Emekliler hiç banka şubesine gitmeden hemen ATM'ye kredi kartlarını takarak 6 ay vadeli faizsiz nakit avans çekme şansına sahip oluyor.

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