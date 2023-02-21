3 kamu bankası 6 ay geri ödemesiz veriyor! Düşük faizli ihtiyaç kredisi için 28 Şubat son gün

Acil nakit olanlar için 3 kamu Bankası devreye girdi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ekonomik anlamda zorlanan kişilere düşük faizli 6 ay geri ödemesiz nakit verecek. İhtiyaç kredisi arayanlar bu şansı sakın kaçırmasın. Hemen başvuru yapın, nakit sıkışıklığından anında kurtulun. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank düşük faizli kredi başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

Kamu bankaları özellikle deprem sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması ve yaraların sarılması için harekete geçti. Türkiye genelinde 81 ilde bulunan kamu bankalarında ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan birine başvuru yapan kişilere düşük faizli ve 6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi verilecek. Başvuru şartları da esnetildi. Yani vatandaşların krediye erişimi kolaylaştırıldı. Peki, kimler başvuru yapabilir? Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi başvuru şartları neler? İşte detaylar…

KAMU BANKALARI HAREKETE GEÇTİ

Türkiye’de deprem felaketi nedeniyle zor günler geçirirken vatandaşların acil nakit ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Devlet bankaları bu zorlu süreçte elini taşın altına koymaya başladı. Deprem bölgesine milyarlarca liralık destek veren devlet bankaları şimdi de vatandaşa acil nakit ihtiyaçları için düşük faizli ve faizsiz kredi imkanı sağlıyor.

Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası öncelikle bölgede yaşayan ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların tüm borçlarına sileceğini duyurdu. Sonrasında ise afet bölgesinde yaşayan vatandaşlara talep etmeleri halinde faizsiz nakit avans ve düşük faizli ihtiyaç kredisi sağlanacağı bildirildi. Devlet bankaları başvuru şartlarını da kolaylaştırdı.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ SAĞLANACAK

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Türkiye’nin 81 ilinde devlet bankalarının şubelerinden, mobil bankacılık hizmetlerinden ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak düşük faizli kredi kullanma fırsatına sahip olacak. Bankalar tarafından verilecek nakit desteği altı ay geri ödemesiz olarak sunulacak. Bunun yanında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için uygun faiz oranı belirlenecek. Devlet bankalarının ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranlarını 1.29 ile 1.59 arasında değişeceği öğrenildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat bankası Halkbank ve vakıfbank düşük faizli altı ay ödeme ertelemeli kredi başvurusu için şartlarda açıklandı. Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı olan, 18 yaşından büyük olan ve bankalara borçu bulunmayan vatandaşlar başvuru yaparak ihtiyaç kredisi olabilecek. Kredi notuna bakılmayacağı ve herkese kredi sağlanacağı açıklandı. Düşük Faizli kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler hemen en yakın banka şubesinden mobil bankacılıkdan ya da Internet bankacılığı ndan başvurusunu yaparak aynı gün içinde kredi kullanma şansına sahip olacak.