3 bin 300 TL çocuk yardımı başladı! Başvuru ekranı açıldı çocuğu olan herkese veriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşan genel seçimler öncesinde Müjde üstüne Müjde vermeye devam ediyor. Özellikle çocuk sahibi olan aileler Ramazan Bayramı öncesinde hem alışveriş yapmak hem Bayram masraflarını karşılamak hem de çocuklarına bayramlık almak için devletten gelecek yardım parası ödemelerini yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı öncesinde çocuklu ailelere de bir Müjdeli haberi duyurdu. Çocuk sahibi olan aileler başvuru yapmaları durumunda devletten 3.300 TL çocuk başına yardım alabilecek. Ramazan Bayramı öncesi bu yardım hesaplara yatacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUK YARDIMI PARASINI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'a yapılacak olan genel seçimler öncesinde birçok kişi için müjdeli haberleri duyurmuştu. Önce emekliye ek zam haberi gelmiş ardından da sosyal yardımlarda artış yapılacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklu ailelere de güzel haber var. Çocuğu olan aileler başvuru yapmaları durumunda bayram öncesi nakit destek alma şansına sahip olacak. Ramazan Bayramı öncesi 3300 lira devlet desteği çocuklar ailelerinin hesaplarına yatacak. Hem de çocuk başına ödeme yapılacak. Sosyal yardım alan aileler için başvuru ekranı açıldı. Çocuk yardımı almak isteyenler acele etsin Çünkü artık bayrama sayılı günler kaldı.

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖĞRENCİLERİNE 3300 TL VERİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yeni proje kapsamında devlet okullarında eğitim gören ve okullarında başarılı olan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 3300 lira devlet desteği veriliyor. Bu destekten faydalanmak için çocuğun ailesinin başvuru yapması yeterli oluyor. Ancak en önemli kriterler çocukların devlet okullarında eğitim görmesi ve derslerinde başarılı olması. Üniversite öğrencileri için de benzer bir ödeme bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre devlet okullarında eğitim gören Üniversite öğrencileri derslerinde Başarılı olmaları durumunda devletten 5.500 lira başarı teşvik yardımı alabiliyor. Hatta bu yardım ailelerin ihtiyaç durumuna göre 8.500 TL'ye kadar yükselebiliyor.

3300 TL, 5.500 TL ve 8.500 TL arasında değişen öğrenci yardımı başvuruları e-devlet aracılığıyla yapılıyor. TC kimlik no ve şifre ile giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurarak yardım başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Başvuru süreci sona erdikten sonra 10 gün içerisinde ödeme hak sahibi olan kişilerin hesaplarına geçiyor.