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3 banka bonkör davrandı! İhtiyacı olanlara nakit çözümü sundu! 3 ay sonra ödenecek tam 100.000 TL nakit!

3 banka vatandaşlara bonkör davrandı! İhtiyacı olanlara nakit çözümü sundu! 3 ay sonra ödenecek tam 100.000 TL nakit verilecek! İşte 100000 TL ihtiyaç kredisi hakkında detaylar...

3 banka bonkör davrandı! İhtiyacı olanlara nakit çözümü sundu! 3 ay sonra ödenecek tam 100.000 TL nakit!

Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank, müşterilerine büyük torpil geçti. Bu 3 banka ihtiyacı olan müşterilerine 3 ay sonra ödemeye başlayacakları 100.000 TL kredi ile karşılarına geçti. Bütün bankaların kampanyalarının yanı sıra nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek ihtiyaç kredisini nakit olarak sağlayan Yapı Kredi, Akbank ve Denizbank, Mart ayı sonuna kadar bu kampanyayı sürdüreceğini açıkladı. Hemen aynı gün alabileceğiniz 100.000 TL ihtiyaç kredisi ile ilgili tüm detaylar... 


Yapı Kredi, Akbank ve Denizbank, hazırlanan yeni kampanyada böyle yüksek nakit kredi vermesinin yanında bir de ödemelerin 3 ay sonra başlanabileceğini duyurarak gönülleri çaldı. Kredi ihtiyacı olan kişiler için çok avantajlı olan bu yeni kampanya için daha önceden kredi kartı ya da kredi kullanmış kişiler rahatlıkla başvuru yapabilmektedir. Bu şekilde daha önceden kredi ve kredi kartı kullanan kişiler işlemlerini şubeye dahi gitmeye gerek kalmadan yapabilmektedir.  


3 bankadan 100.000 TL ihtiyaç kredisi 


Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredilerini sunarken vatandaşların dikkat ettiği noktada geri ödemelerde uygulanan faiz oranı oluyor. Vatandaşlar için 3 bankanın sunduğu 100.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranları birbirinden farklıdır. Bu sağlanan faiz oranları sizin belirleyeceğiniz vade sayısına göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple başvurunuz esnasında karşınıza çıkacak ödeme planına göz atarak size uygun olan şekilde ödeme tablosunu seçebilirsiniz. Faiz miktarı da sizin belirlediğiniz tabloya göre seçtiğiniz şekilde olacaktır.  


100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 


Akbank, Yapı Kredi ya da Denizbank müşterisi olan kişiler internet bankacılığı, mobil uygulama ve şube üzerinden başvurularını kolayca yapabilmektedir. Eğer banka müşterisi değilseniz mobil uygulama üzerinden müşteri olmak çok kolay. SMS ile başvurular da kabul edilmektedir.  


Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankalarında müşteri olan vatandaşlara 100.000 TL’ye kadar krediyi farklı vade seçenekleriyle ve ilk taksiti 3 ay sonra ödeme avantajıyla veriyor. 

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