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3 Ay Ertelemeli DEVLET DESTEKLİ Borç Kapatma Kredisi! 100.000 TL Şipşak Veriliyor

Borcu olanları rahatlatacak devlet destekli borç kapatma kredisi duyuruldu. 3 ay ertelemeli 100.000 TL borç kapatma kredisi trink veriliyor.

3 Ay Ertelemeli DEVLET DESTEKLİ Borç Kapatma Kredisi! 100.000 TL Şipşak Veriliyor

Borcu olanlara müjdeli haber duyuruldu. Ağustos ayının son günlerinde borç kapatma kredisi fırsatı geldi. Üstelik 100.000 TL borç kapatma kredisi 3 ay ödeme ertelemeli veriliyor.

Bankalara kredi ya da kredi kartı borcu olan milyonlarca vatandaşı rahatlatacak yeni hızlı borç kapatma kredisi müjdesi akşam saatlerinde geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank son dakika duyurdu. Tam 100.000 TL borç kapatma kredisi şipşak onaylı veriliyor. Peki borç kapatma kredisi başvuru şartları neler? Devlet destekli borç kapatma kredisi faiz oranları yüzde kaç? Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yeni borç kapatma kredisi kampanyasına dair detaylar haberimizde…

BORÇ KAPATMA KREDİSİ SÜRPRİZİ GELDİ

Türkiye'de zorla ekonomik koşullar nedeniyle birçok vatandaş bankalardan aldıkları kredileri ya da kredi kartı borçlarını ödeyemiyor. Bankaların yasal takipleri son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Vatandaşlar ise kredisi sicillerinin bozulmaması için borçlarını daha kolay ve düşük faizli kapatmak üzere borç kapatma kredisi fırsatlarını araştırıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank vatandaşa güzel haberi duyurdu. Düşük faizli ve uzun vadeli borç kapatma kredisi kampanyası başladı. Tam 100.000 TL devlet destekli borç kapatma kredisi anında onaylanıyor.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BANKALAR AĞUSTOS 2024

Borç kapatma kredisi Ağustos 2024 kampanyaları 3 kamu Bankası tarafından açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisini nakit ihtiyacı olan ve borcu olan vatandaşlara sağlayacak. Borç kapatma kredisi kampanyası kapsamında 3 ay ödeme erteleme seçeneği de var. Ancak başvuru için acele etmekte yarar var çünkü başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor.

AĞUSTOS 2024 BORÇ KAPATMA KREDİSİ ŞARTLARI

Borç kapatma kredisi şartları da açıklandı. Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kullanmak için 18 yaş üstü olmak ve her ay Düzenli bir gelirinizin olması gerekiyor. Ayrıca bankaların karar listesinde olmamak Ve tabii ki de sicilinizin temiz olması aranan şartlar arasında yer alıyor. Kamu bankaları 24 ay vade ile 100.000 TL borç kapatma kredisi veriyor.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan borç kapatma kredisi kullanmak için banka şubeleri aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Ancak başvuru için çok kısa süre var. O sebeple elinizi çabuk tutmanızda yarar var.

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