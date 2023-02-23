3, 5, 7 bin TL ihtiyacı olanlar hemen başvursun! Bu miktarlar ihtiyacı olan herkese koşulsuz veriliyor!

3 bin, 5 bin, 7 bin TL ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa hemen başvurun! Bu miktarlardaki ödemeler herkese yapılıyor. Herkesin faydalanabileceği ihtiyaç kredisi fırsatı sunuldu. Acil ihtiyacı olan herkese 3 bin TL ile 7 bin 500 TL arası ödemeler gerçekleştirilecek. Acil nakit ihtiyaç kredisi başvurusunu yapan herkese onay mesajı anında geliyor. Üç kredi paketinden hangisine ihtiyacınız varsa başvuru yapabilirsiniz. İşte ihtiyaç kredisi başvurusu detayları...



7.500 TL ihtiyacı olan vatandaşları ihtiyaçlarını hemen karşılamak için bankadan ödeme alabilmektedir. 5 dakikaya varmadan nakit hemen hesaplara yatar ve uygun faizlerle geri ödeme seçeneği de ekstra bir avantaj sağlar. 3 farklı kredi paketinden yararlanarak hızlı şekilde nakit ihtiyaçlarını çözüme kavuşturabilirsiniz.



QNB Finansbank kredi başvurusu



QNB Finansbank üzerinden yapacağınız kredi başvurularını 5030 numarasına mesaj atarak yapabilirsiniz. T.C. kimlik numarasını göndererek kredinizi alabilirsiniz. Buna ek olarak mobil uygulama üzerinden veya internet bankacılığı üzerinden yapacağınız başvurularda kabul edilmektedir. QNB Finansbank’a yapacağınız başvurularda banka şubesine gitmenize hiç gerek yok. Krediye istediğiniz her yerden başvurarak hemen alabilirsiniz.



Ziraat Bankası kredi paketleri



Kamu bankasından kredi kullanmayı tercih eden vatandaşlar için Ziraat Bankası 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye kadar kredi vermektedir. Ziraat Bankası’na yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurularını mobilden ya da internet bankacılığından gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Ziraat Bankası ATM’sinden anında çekebilirsiniz.



Garanti BBVA kimlikle kredi başvurusu



Garanti BBVA üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi başvurularınızı kimliğinizle giderek ya da internet üzerinden yapabilirsiniz. 3000 ila 7500 TL arasında alabileceğiniz krediyi sonrasında size uygun koşullar ödeyebilirsiniz. Kredi notunuz yüksek ise daha fazla kredi çekme imkanınız da bulunmaktadır.