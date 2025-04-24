2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı!

Yüksek otomobil fiyatları nedeniyle araç sahibi olmak her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle sıfır araç fiyatlarının ulaşılmaz hale gelmesi, tüketiciyi ikinci el araç piyasasına yönlendiriyor. Ancak burada da nakit sıkıntısı devreye giriyor. Tam da bu noktada Halkbank devreye giriyor.



🚘 Halkbank İkinci El Taşıt Kredisi Detayları

Halkbank, ikinci el araç almak isteyenlere cazip ödeme planlarıyla taşıt kredisi sağlıyor. 280.000 TL’ye kadar kullanılabilen bu kredi, 48 aya varan vade seçenekleriyle dikkat çekiyor.

💳 Kredi Özeti:

Kredi Tutarı: 280.000 TL’ye kadar

Vade Süresi: 48 aya kadar

Faiz Oranı: Aylık %5

Aylık Taksit: 19.131,02 TL

Toplam Geri Ödeme: 918.288,96 TL

📌 Not: Hesaplama örneği 280.000 TL ve 48 ay vade üzerinden yapılmıştır. Faiz oranı kişisel kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.

❓ Taşıt Kredisi Kimler İçin Uygun?

Bu kredi özellikle:

Peşinatı olmayan,

Gelir belgesi olan,

İkinci el araç almayı planlayan,

Ve kredi skoru uygun olan herkes için erişilebilir.

Yeni mezunlar, emekliler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları bu finansman modelinden faydalanabilir.

📝 Başvuru Nasıl Yapılır?

Halkbank taşıt kredisine başvuru oldukça kolay. İsteyenler:

Halkbank Mobil veya İnternet Şube üzerinden

En yakın Halkbank şubesi aracılığıyla

0850 222 0 400 numaralı Halkbank Dialog üzerinden başvuru yapabiliyorlar.

📌 Kredi onayı için kimlik, gelir belgesi ve alınacak araca ait ruhsat/fatura talep ediliyor.