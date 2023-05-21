29 30 31 Mayıs'ta emekliye ek ödeme verilecek! Başvuru yapana 10.000 TL karşılıksız ödenecek

Emekliye özel bankaların sunduğu fırsatlar devam ediyor. 7500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler başvuru yapmaları halinde maaşa ek promosyon alabiliyor. Milyonlarca emekli için Mayıs ayında bankalardan çok özel kampanyalar var. Bugün başvuru yapan emekliler 29 30 31 Mayıs'ta maaşa ek en az 10.000 TL promosyon alabilecek. Emekli maaş promosyonu son dakika detayları haberimizde..

Türkiye'de özel bankalar tarafından emeklilere yeni kampanyalar açıklanmaya devam ediyor. Konu ile ilgili vatandaşlar ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırırken bu kampanya ile beraberde emekli aylığı alan vatandaşlar; hızlı ve kolay bir şekilde de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek. Yapı Kredi ve Akbank başvuruların 5 dakika içerisinde sonuçlandırılacağı ve onaylanan kredilerin de aynı gün hesaplara yatırılacağını belirtti.

BAŞVURULAR SMS VE MOBİLDEN

Türkiye'de Yapı Kredi Bankası’ndan emekli maaşı alan vatandaşlar, bu süreçte SMS kanalı ile hızlı kredi başvurusu yapabilecek. Başvuru için de TC kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihi gün ay yıl formatında yazarak 44 11 numarasına SMS göndererek işlemi gerçekleştirebilecek.

Vatandaşların ayrıca bunun dışında da Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusunda bulunabileceği belirtildi. Buna göre ise başvuru sonrasında uygun şartlara sahip olacak olan vatandaşların da hesaplarına ödemelerin 5 dakika içerisinde aktarılabileceği belirtildi.

AKBANK AÇIKLADI

Akbank tarafından da emekli aylığı alan vatandaşların hızlı ve kolay kredi başvurusu da yapabileceği belirtildi. SMS kanalı ile birlikte de başvuru yapmak isteyen kişiler de, “kredi” yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazıp, 44 25 numarasına göndermelidir. Ayrıca, emekli maaş hesabı üzerinden internet şifresiyle Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapılabilmektedir.

EMEKLİLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANACAK

Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından bu başlatılan kampanya ile beraber de emekli aylığı alan vatandaşların nakit ihtiyaçları hızlıca karşılanacak. Kolay şekilde karşılamayı hedeflenen bu kampanya sonrasında da bankalardan emekli aylığı alan tüm vatandaşların kampanyadan faydalanarak da acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına kredi kullanabileceği belirtildi.

Başvuru sonuçları emeklilerin 5 dakika gibi kısa bir sürede sonuçlanan başvurular ve aynı gün içinde hesaplara yatırılan paralar krediler anında onaylanacak.