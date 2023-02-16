28 Şubat son tarih! Hemen başvuru yapın, bu fırsatı kaçırmayın!

Ziraat Bankası bambaşka bir kampanyayı ihtiyacı olan vatandaşlar için hazırladı. Ziraat Bankası kampanyası son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

Ziraat Bankası müşterisi olmanızı gerektiren bu kampanya da alacağınız 50000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi birçok vatandaşın derdine deva olacak. Nakit ihtiyaçları için vatandaşlara hazırladığı yeni kampanyada Ziraat Bankası, çok uygun faiz oranları sunuyor. Bu faiz oranları ve aylık ödeme miktarları ile alacağınız 50000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ile rahat edeceksiniz.



28 Şubat tarihine kadar geçerli olacak Ziraat Bankası kampanyası, vatandaşların acil ihtiyaç kredisi için kısa süreli olarak hazırlandı. Bu nedenle 28 Şubat’a kadar başvuruların yapılması gerekmektedir. Başvurular aynı gün içinde çok hızlı sonuçlanır ve ödemeler anında hesaba yatar.



İhtiyaç kredisi başvuru yapmak çok kolay



Ziraat Bankası’na yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu işlemleri çok kolay. Öncelikle Ziraat Bankası’nın bu kampanyayı kendi müşterileri için oluşturduğunu göz önüne alarak başvurularınızı yapmanız gerekmektedir. Eğer banka müşterisi değilseniz, çok hızlı şekilde olabilirsiniz.



Banka müşterileri internet bankacılığından ya da mobil uygulama üzerinden işlemlerini 5 dakikada halledebilmektedir. İşlemlerinizi gerçekleştirmenizin ardından birkaç dakika içinde başvuru sonucu tarafınıza ulaşmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası şubesine giderek de işlemlerinizi yüz yüze yapabilirsiniz.



Acil ihtiyaç kredisi başvurunuzu yaptıktan sonra hemen banka hesabınıza yatar ve hesabınız üzerinden kullanabileceğiniz gibi yattığı an ATM’den çekerek kullanabilirsiniz.