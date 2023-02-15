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2.750 TL nakit yardım için başvuru formu yayınlandı! Aile Bakanlığı PTT üzerinden ödeme yapacak

Aile Bakanlığı yeni sosyal yardım duyurusunu yayınladı. Başvuru formunu dolduranlara PTT üzerinden nakit destek verilecek. Başvuru formu yayınlandı e-Devlet'ten doldurabilirsiniz.

2.750 TL nakit yardım için başvuru formu yayınlandı! Aile Bakanlığı PTT üzerinden ödeme yapacak

2.750 TL nakit yardım için başvuru formu yayınlandı! Aile Bakanlığı PTT üzerinden ödeme yapacak. Devlet, milyonlarca vatandaşa sosyal destek ödemeleri sunmayı sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında sosyal yardımlarda hala önemli hale gelirken bugün aile Bakanlığı'ndan yeni açıklama yapıldı. Aile Bakanlığı, e-devlet üzerinden başvuru formunu dolduranlara nakdi destek sağlayacak. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım imkânları için başvurular kabul edilmeye başlandı. Ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

Ailenin Bakanlığının PTT'den sağladığı yardım ödemeleri arasında en önemli olanlardan biri doğalgaz ve elektrik tüketim desteği oluyor. Belirli şartları taşıyan kişiler başvuru yapmaları durumunda bu ödemeleri almaya hak kazanıyor. Bakanlık bugün yaptığı açıklama ile doğalgaz yardımı için başvuruların başladığını duyurdu. Peki, kimler doğalgaz yardımı alabilir, başvuru şartları nelerdir?

AİLE BAKANLIĞI DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Bakanlığı'nın ekonomik anlamda güçlük çeken vatandaşlara sağladığı en önemli sosyal yardım ödemelerinden biri doğalgaz yardımı oluyor. Doğalgaz yardımı hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan herkese ödeniyor. Kış desteği olarak bilinen doğalgaz yardımı ödemeleri mayıs ayına kadar devam ediyor. Hala yardım almayanlar e-devlet üzerinden başvuru formunu doldurarak yardım başvurusu yapabilir.

BAŞVURU FORMU E-DEVLET'TEN YAYINLANDI

Aile Bakanlığı tarafından verilen doğalgaz destek ödemesi için başvuru formu yayınlandı. e-Devlet üzerinden söz konusu formu doldurarak doğalgaz yardımı başvurusu yapabilirsiniz. Ödemeler PTT üzerinden yapılacak TC kimlik kartınız ve faturanızla birlikte PTT'ye giderek ödeme alma şansına sahipsiniz. Yine doğalgaz yardımı alan vatandaşlar elektrik tüketim desteğinden de faydalanabiliyor. Bu yardımların tutarı hane içinde yaşayan Kişi sayısına göre değişiyor. Başvuru yaparken aile Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ne kadar yardım alacağınızı da sorgulayabilirsiniz.

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