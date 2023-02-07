2715 TL Yeni Destek Ödemesi İhtiyaç Sahipleri İçin Yapılacak

2715 TL tutarında olan bu destek ödemesinden ihtiyaç sahipleri faydalanabilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanan bu yardımlar ile ihtiyaç sahiplerine aylık olarak 2715 TL maaş bağlanıyor. Bu maaşı kimlerin alabileceğini ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyorsanız daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü dahilinde bu konu ile ilgili yürütülen faaliyetler sosyal yönden hiçbir yardımdan faydalanmayan %40 üzeri sağlık raporu olan engelli vatandaşları kapsıyor. Bununla birlikte annesi ya da babası vefat eden çocuklar için de muhtaç aylığı olarak gerekli ödenekler sağlanıyor. 2023 Ocak ayı itibarıyla ihtiyaç sahipleri için yapılan bu yardımlara da zam yapıldı. Memur ve emekli zamlarına yapılacak oranın belli olmasının ardından muhtaç aylığı için yapılacak zam oranı da aynı şekilde belirlendi. Böylece 2022 senesinin ikinci 6 aylık periyodunda 2088 TL olarak ödemesi gerçekleştirilen bu destek ödemesi böylece 2023 yılının ilk yarısı boyunca 2715 TL olarak ödenecek. Temmuz ayı itibarıyla senenin diğer yarısı başladığında yeri belirlenen zam oranları gerçekleştirilerek yeni tutar belirlenecek. Memur ve emekli maaşlarına 6 ayda bir yapılan zam bu sosyal yardım ödemeleri için de geçerli olacak. Böylece Temmuz ayı itibarıyla şu an ödenecek olan 2715 TL artış gösterecek.

Yapılacak Sosyal Yardımlar Tam Gaz Devam Ediyor

Dar gelirli bir ihtiyaç sahibi muhtaç kişiler için devlet tarafından çok sayıda yardım yapılıyor. Onlarca yardım sayesinde çok sayıda kişi sunulan desteklerden faydalanıyor. Böyle olunca mevcut ihtiyaçlarını karşılama konusunda birçok kişiye kolaylık sağlanıyor. Şartlara uygun olan kişiler başvuru yaptıktan sonra kısa süre içerisinde başvuru süreci tamamlanıyor ve ödemeler başlatılıyor. Böylesine etkili sosyal yardımlar sayesinde birçok kişi yaşadığı zorlukları karşısında destekbuluyor.

Geçim şartlarına giderek zorlaştığı günümüzde ekonomik yönden de sıkıntı çeken kişiler için devlet destekli sosyal yardım ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bu sayede dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önemli destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Muhtaç aylığı adı altında verilen yardım da bu yardımlar arasında bulunuyor. Bu yardımlardan faydalanmak için belli başlı şartlara sahip olmak gerekiyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilerin bu yardımdan faydalanabilmesi için yapılan başvurular büyük bir titizlikle inceleniyor.

2715 TL Olarak Belirlenecek İhtiyaç Sahibi Ödemelerini Kimler Alabilir?

Muhtaç aylığı olarak yapılan hibe yardımından faydalanmak için engelli ya da yetim olmanın gerekiyor. Bununla birlikte sosyal güvencesi olmayan ya da olsa bile sahip olduğu gelir ya da emekli maaşı asgari ücret seviyesinin 1/3'ünden daha az olması gerekiyor. Ayrıca engelli bireyler için en az %40 engelli olması ve bunu sağlık kurulu raporu ile belirlemesi gerekiyor. Eğer %70 ve üzerinde bir engel bulunuyorsa bunun için yapılan ödeme miktarı daha fazla oluyor.

Yapılan bu yardımlardan faydalanmak için öncelikli olarak e-devlet üzerinden başvurular gerçekleştiriliyor. Dilerseniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de il ve ilçelerde müracaat etme imkanı bulunuyor. Müracaat sırasında istenilen belgeleri de ibraz etmek gerekiyor. Bununla birlikte verilen bilgilerin tam ve eksiksiz bir şekilde girilmesi ve doğru bilgilerin iletilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yanlış bilgi verilen başvurular tespit edilerek iptal ediliyor. Belirlenen şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve yapılan sosyal yardım ödemelerine ihtiyacınız varsa hemen belirtilen kanallar üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.