270.000 TL’ye ev sahibi olun! Halkbank gayrimenkul yatırımını kaçırmayın

Ev satışı ve kiralarındaki fiyatlar fahiş biçimde artmış durumdayken Halkbank güzel bir fırsatla geldi. Vatandaşlar bu fırsat sayesinde 8 bin 100 TL peşinat ile bahçeli ve müstakil bir ev sahibi olabilecekler. Bankaların bu şekilde farklı zaman dilimlerinde sunduğu fırsatlardan yararlanarak gayrimenkul yatırımı yapmak çok karlı sonuçlanabilmektedir. Satışa sunulan evler bankaların resmi internet adreslerinde detaylı biçimde gösterilmektedir. Peki, gerekli belgeler nedir? Kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar...



Halkbank, resmi internet adresinde 3+1 müstakil ve bahçeli evi satışa açtı. Erzurum Karaçoban ilçesinde bulunan müstakil ev Bahçeli Mahallesi’nde. 144 ada, 1 parsel 288,19 metrekareden oluşan ev Okullar Caddesi üzerinde yer alıyor. Halkbank, başlangıç bedeli olarak 270 bin TL belirledi.



8 BİN 100 TL TEMİNAT



Halkbank, vatandaşların talepte bulunması durumunda ise teminat olarak 8 bin 100 TL ödeme belirledi. Artış bedeli olarak ise minimum 2 bin 500 TL denildi. Halkbank’ın satışa sunduğu evi inceleyebileceğiniz link adresi ise;

https://www.halkbankgayrimenkul.com.tr./EstateDetail/Index/26559



Belirtilen link üzerinden aynı zamanda Halkbank’ın en uygun fırsatlarla sunduğu konut, arsa, arazi satışlarına da ulaşabilirsiniz. Yatırım yapmak amaçlı alım düşünen vatandaşlar için oldukça kar getirecek satın alım fırsatları bulunmaktadır.



HALKBANK KREDİ KULLANIMI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR



Halkbank üzerinden kredi kullanarak satın alım yapmak için gereken konut kredisi evrakları ise şunlar: T.C. kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi ve gelir belgesidir. Buna ek olarak ise 8 bin 100 TL peşinat alınacaktır.



HALKBANK KONUT KREDİSİ



Halkbank üzerinden alınacak konut kredisi taksitleri evin satışına göre farklılık göstermektedir. Vade ve limite göre de aylık ödeme tutarı değişmektedir. Halkbank konut kredisi faiz oranları ise yine piyasa koşulları, vade sayısı, limite göre farklılık göstermektedir.