GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

270.000 TL’ye ev sahibi olun! Halkbank gayrimenkul yatırımını kaçırmayın

270.000 TL’ye ev sahibi olun! Halkbank gayrimenkul yatırımını kaçırmayın. İşte Halkbank’tan en uygun fiyat ve koşullarla ev satışının ayrıntıları haberimizde...

270.000 TL’ye ev sahibi olun! Halkbank gayrimenkul yatırımını kaçırmayın

Ev satışı ve kiralarındaki fiyatlar fahiş biçimde artmış durumdayken Halkbank güzel bir fırsatla geldi. Vatandaşlar bu fırsat sayesinde 8 bin 100 TL peşinat ile bahçeli ve müstakil bir ev sahibi olabilecekler. Bankaların bu şekilde farklı zaman dilimlerinde sunduğu fırsatlardan yararlanarak gayrimenkul yatırımı yapmak çok karlı sonuçlanabilmektedir. Satışa sunulan evler bankaların resmi internet adreslerinde detaylı biçimde gösterilmektedir. Peki, gerekli belgeler nedir? Kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar... 


Halkbank, resmi internet adresinde 3+1 müstakil ve bahçeli evi satışa açtı. Erzurum Karaçoban ilçesinde bulunan müstakil ev Bahçeli Mahallesi’nde. 144 ada, 1 parsel 288,19 metrekareden oluşan ev Okullar Caddesi üzerinde yer alıyor. Halkbank, başlangıç bedeli olarak 270 bin TL belirledi. 


8 BİN 100 TL TEMİNAT 


Halkbank, vatandaşların talepte bulunması durumunda ise teminat olarak 8 bin 100 TL ödeme belirledi. Artış bedeli olarak ise minimum 2 bin 500 TL denildi. Halkbank’ın satışa sunduğu evi inceleyebileceğiniz link adresi ise;

https://www.halkbankgayrimenkul.com.tr./EstateDetail/Index/26559  


Belirtilen link üzerinden aynı zamanda Halkbank’ın en uygun fırsatlarla sunduğu konut, arsa, arazi satışlarına da ulaşabilirsiniz. Yatırım yapmak amaçlı alım düşünen vatandaşlar için oldukça kar getirecek satın alım fırsatları bulunmaktadır. 


HALKBANK KREDİ KULLANIMI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR 


Halkbank üzerinden kredi kullanarak satın alım yapmak için gereken konut kredisi evrakları ise şunlar: T.C. kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi ve gelir belgesidir. Buna ek olarak ise 8 bin 100 TL peşinat alınacaktır.  


HALKBANK KONUT KREDİSİ  


Halkbank üzerinden alınacak konut kredisi taksitleri evin satışına göre farklılık göstermektedir. Vade ve limite göre de aylık ödeme tutarı değişmektedir. Halkbank konut kredisi faiz oranları ise yine piyasa koşulları, vade sayısı, limite göre farklılık göstermektedir.   

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emeklilere 8500 TL bayram desteği! Cumhurbaşkanı onayladı, bugün yarın yatacak Emeklilere 8500 TL bayram desteği! Cumhurbaşkanı onayladı, bugün yarın yatacak
Cumhurbaşkanı onayladı! Bu gece yarısı emeklinin hesabına 5.000 TL destek ödemesi yatıyor Cumhurbaşkanı onayladı! Bu gece yarısı emeklinin hesabına 5.000 TL destek ödemesi yatıyor
TÜİK oranları açıkladı: Emekliye yüzde 25 zam müjdesi geldi, seçim öncesine çekildi TÜİK oranları açıkladı: Emekliye yüzde 25 zam müjdesi geldi, seçim öncesine çekildi
Maaşlara zam geldi! Seçim öncesine çekildi, yarın zamlı ödenecek Maaşlara zam geldi! Seçim öncesine çekildi, yarın zamlı ödenecek
4A 4B 4C'li emekliye 17.500 TL ödeme! Bayram öncesi verilecek 4A 4B 4C'li emekliye 17.500 TL ödeme! Bayram öncesi verilecek
PTT'den TCKN'ya göre 2500 TL bayram yardımı! Yarın son gün PTT'den TCKN'ya göre 2500 TL bayram yardımı! Yarın son gün
SON HABERLER
Asgari ücretliye PTT'den 2000 TL bayram desteği! Yarın ödeme için son gün Asgari ücretliye PTT'den 2000 TL bayram desteği! Yarın ödeme için son gün
Kızılcık Şerbeti’nde son gelişme! Finale mi gidiyor? Kızılcık Şerbeti’nde son gelişme! Finale mi gidiyor?
Halit Ergenç’ten çok şık hareket! Halit Ergenç’ten çok şık hareket!
270.000 TL’ye ev sahibi olun! Halkbank gayrimenkul yatırımını kaçırmayın 270.000 TL’ye ev sahibi olun! Halkbank gayrimenkul yatırımını kaçırmayın
Altın 1400 TL bandında! Beklenenden hızlı yükseliş, yatırımcılar dikkat! Altın 1400 TL bandında! Beklenenden hızlı yükseliş, yatırımcılar dikkat!
2.500 TL bayram harçlığı! Yarın harçlık için PTT’de son mesai 2.500 TL bayram harçlığı! Yarın harçlık için PTT’de son mesai
Bayram öncesi müjde! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı erken emeklilik mümkün! 50 yaşa gelmeden Bayram öncesi müjde! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı erken emeklilik mümkün! 50 yaşa gelmeden
Cumhurbaşkanı onayladı! Bu gece yarısı emeklinin hesabına 5.000 TL destek ödemesi yatıyor Cumhurbaşkanı onayladı! Bu gece yarısı emeklinin hesabına 5.000 TL destek ödemesi yatıyor