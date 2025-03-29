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250.000 TL verilmeye başladı! Vakıfbank ihtiyaç kredisi taksit tutarını açıkladı!

Vakıfbank, bireysel müşterilerine yönelik 250.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunan yeni bir kampanya başlattı.

250.000 TL verilmeye başladı! Vakıfbank ihtiyaç kredisi taksit tutarını açıkladı!

Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklileri kapsayan bu kampanya, 36 aya kadar vade ve esnek geri ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. 

Kampanya Özellikleri ve Koşulları

Kredi Limiti: 250.000 TL (İhtiyaca göre değişken).

Vade Seçenekleri: 12 ila 36 ay arası.

Kamu çalışanları,

Özel sektörde sigortalı çalışanlar,

Emekliler.

Başvuru Yolları:

SMS ile: KREDI, TC Kimlik No, Doğum Tarihi (GGAAYYYY), Aylık Gelir bilgileri 5724’e gönderilebilir. Şubelerden veya online platformlardan.

Kampanya Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2025.

Geri Ödeme Seçenekleri

Vakıfbank, müşterilerine 7 farklı geri ödeme planı sunuyor:

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ay ödemesiz dönemli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Son taksit balon ödemeli,

Değişken taksitli.


🔺 Dikkat: Yüksek EYF oranı nedeniyle toplam geri ödeme tutarı 362.297,64 TL olacaktır.

Detaylı bilgi için Vakıfbank Resmi Sitesi ziyaret edilebilir.

🔹 Not: Kredi başvurusu öncesi bir finans danışmanıyla görüşmeniz önerilir.

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