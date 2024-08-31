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25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak

İş Bankası, yarın saat 17.00’ye kadar başvuru yapan müşterilerine 25  bin TL ek ödeme verecek. İşte başvuru detayları…

25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak

Yeni müşterilere özel kampanya ve fırsatlar devam ediyor. Ağustos ayının son gününde Türkiye İş Bankası’ndan mühim açıklama geldi. İş Bankası, yeni hesap açtırarak müşteri olacak herkese 25 bin TL ek ödeme fırsatı sunuyor. İş Bakası’nın faizsiz taksitli nakit avans kampanyasına dair detaylar belli oldu. İşte ek ödeme fırsatlar…

Türkiye İş Bankası 1 Eylül'den itibaren yeni müşteri olanlara 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitle nakit avans imkanı sunuyor. İşcep ve maksimum mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak taksitli nakit avans şansını değerlendirmek mümkün. İş Bankası’nın yeni kampanyasına dair detaylar haberimizde…

YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL TAKSİTLİ NAKİT AVANS

İş Bankası, İŞCEP uygulaması üzerinden sunduğu “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliği ile bankacılık dünyasında dikkat çeken bir kampanyaya imza atıyor. 1 Ağustos - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olan yeni katılımcılar, 25.000 TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans avantajından faydalanabilecek. Bu cazip teklif, bankacılık sektöründe büyük yankı uyandırdı.

FAİZSİZ AVANSIN AYRINTILARI

Kampanya kapsamında sunulan faizsiz taksitli nakit avans, sadece 2-3 ay vade için geçerli olacak. Bu avantajdan yararlanmak isteyenler, 300 TL ile 25.000 TL arasında değişen tutarlarla nakit avans kullanabilecekler. İşcep ve Maximum Mobil kanalları üzerinden kullanılabilen bu fırsat, müşteri limitinin yüzde 25’i kadar, aylık en fazla 25.000 TL ile sınırlı.

SINIRLARI ZORLAYAN FIRSATLAR

Kampanya, her müşteri için en fazla iki kez ve toplamda 25.000 TL’ye kadar kullanılabilecek. Faizsiz nakit avans, sadece 2-3 ay vadeli işlemler için geçerli olacak. Bu sınırların dışında, yani 25.000 TL üzeri tutarlar ve farklı vadelerde yapılan işlemler için standart faiz oranları uygulanacak. Bu sınırlı fırsat, kampanyaya katılmak isteyenler için dikkat çekici bir avantaj sunuyor.

KATILIM KOŞULLARI VE SON TARİH

Bu avantajdan yararlanmak için, 1 Ağustos 2024 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olma sürecini tamamlamak gerekiyor. Kampanya hakları, müşteri olma süreci tamamlandığında ilk iş günü başlatılacak ve en geç iki iş günü içinde tanımlanacak. Ancak, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin hızlı davranması gerekiyor, çünkü bu fırsat 30 Eylül 2024 tarihinde sona erecek ve her müşteri bu kampanyadan sadece bir kez faydalanabilecek.

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