2.500 TL bayram harçlığı! Yarın harçlık için PTT’de son mesai

Ramazan ayının bitmesine son bir gün kala ve Ramazan Bayramı gelmişken son bayram harçlıkları ödemeleri gerçekleşiyor. PTT üzerinden gerçekleştirilen 2 bin 500 TL Ramazan Bayramı harçlığı ödemesi içinse yarın son gün. PTT’de son yarım günlük mesai kapsamında son başvurular ile harçlık ödemeleri yapılacak.

21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı gelip çatmışken bayram harçlığından yararlanmak isteyen ve ihtiyacı olan vatandaşlar için hesaplara yatacak. Peki, bayram harçlığı ödemesi şartları neler? Bayram harçlığını PTT’den kimler alabilir? Bayram harçlığı PTT başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Maddi anlamda zor zamanların enflasyon kaynaklı yaşandığı günlerde alım gücü düştü. İhtiyaç sahibi vatandaşların Ramazan Bayramı gibi önemli bir günde mağdur olmayarak güzel bir bayram geçirmesi istenirken devlet destek çıkıyor. PTT aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine 2 bin 500 TL ödemeler yatıyor.



PTT BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEMELERİ



PTT bayram harçlığı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için yarın son gün. PTT’den bayram harçlığı almak isteyen vatandaşlar için bazı şartlar söz konusudur. Bu şartları taşıyan vatandaşlar müracaatlarını gerçekleştirerek 2 bin 500 TL bayram harçlığından faydalanabilmektedir.



PTT Ramazan Bayramı harçlığı için öncelikle hanedeki kişi başına düşen gelir miktarı önem taşımaktadır. Bu miktarın 3’de 1’i oranında olması halinde PTT bayram harçlığı ödemeleri yatırılmaktadır.



PTT BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU



PTT Ramazan Bayramı harçlığı almak isteyen vatandaşların bugün ya da yarın PTT şubelerine gitmeleri gerekmektedir. Mesai saatleri içerisinde T.C. kimlik ile yapılacak başvuru sonucunda vatandaşlara 2 bin 500 TL miktarında ödemeler yatmaktadır.



Ayrıca hak sahip olup olmadığının sorgulanması için e-Devlet platformu üzerinden de sorgulama yapılabilmektedir. Bunun için vatandaşlar kendi T.C. kimlik ve şifreleri ile giriş yapmalıdır. Şifresini bilmeyen ya da ilk kez alacak kişiler PTT şubelerine müracaat etmelidir.