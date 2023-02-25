250 TL kar edin! Bunu yaparak elektrik faturasını 250 TL düşürün!

Enflasyonun artış göstermesiyle birlikte zamlarda gelmeyi sürdürüyor. Kış dönemlerinde ekstra cep yakan faturalarda ekstra yük oluyor. Vatandaşlar birçok tasarruf etme yöntemi deniyor. İşte tek hareketle elektrik faturasını 250 TL daha az ödemenin detayları...



Elektrik faturasını daha az ödemek bir hayal değil. Evinizde bazı kullanım alışkanlıklarınızı yeniden düzenleyerek ne kadar çok kar elde edeceğiniz bilseniz şaşırırsınız. Artık çok fazla ödemeye son verebilirsiniz. Ufak tüyolar sayesinde elektrik faturasında en az 250 TL kar elde edeceksiniz.



Çamaşır makinesine bunu ekleyin



Elektrik faturasını etkileyen durumlardan birisi de çamaşırları yüksek ısıda yıkamayı tercih etmektir. Bunun yerine 30 derecede çamaşırlarınızı yıkarken 1 kaşık karbonat ekleyin. Çamaşırlarınız hem tertemiz olsun hem de elektrikten tasarruf edin.



Düzenli temizliğini yapın



Bulaşık ve çamaşır makineleri özellikle temiz tutulması gereken eşyalardandır. Temizliği sağlanınca kullanım ömrü uzun olur ve daha az enerji harcar. Makinenin temizlenmemesi, kireçlenmesi daha fazla randıman harcamasına ve dolayısıyla daha fazla elektrik tüketmesine sebep olmaktadır.



Buzdolabınızın derecesini kontrol edin



Evde en fazla elektrik enerjisi tüketimine sebep olan eşyalardan birisi de buzdolaplarıdır. Düşük ısıdaki buzdolapları daha fazla enerji harcamaktadır. 25 dereceye getirerek ideal elektrik tüketimini sağlayabilirsiniz ve yiyecekleriniz de korunmaya devam eder.



Fişleri çekin



İnsanların en sık yaptığı hatalardan birisi kullanmadıkları fişleri prizde tutmaktır. Fişleriniz kullanmıyorsanız çekili olsun ve elektrik faturanızda bununla dahi fazlasıyla kar elde edin.