25 yıllık evli misiniz? O halde pazartesi başvurun, 5.500 TL hesabınıza yatsın!

Emekliler, memurlar, işçiler için birçok yenilik yapıldı. Sigorta primleri ve maaşlara ilişkin birçok düzenlemenin ardından diğer vatandaşlar için de düğmeye basıldı. Ev hanımlarına da artık emekli olma müjdesi geldi. Ev hanımlarına böyle yüksek maaş fırsatı görülmedi. Ev hanımlarına 5.500 TL ödeme şartları nedir? İşte tüm detaylar...



Ev hanımları emekli olabilecek



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan 25 senelik ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi. Sigortalı çalışma şartı olmadan yararlanılabilecek bu ödemede eskiden çalışan kişilerde yararlanabilecek. Eksik kalan prim gün sayısının ödenmesi durumunda tüm ev hanımları emekli olabilecek. Bunların yanı sıra ödeme kolaylığı da sağlanacak. Eğer hiç çalışmamış bir vatandaş iseniz dışarıdan başlatılan sigorta primlerini ödeyerek de emekli olma şansına sahipsiniz. Ev hanımları nasıl emekliye ayrılabilir? Diye merak ediyorsanız, fazla bir şartı yok.



Ev hanımlarının hali hazırda sigortalı bir işte çalışmıyor olması yeterli. Bu şartları taşıyan 25 senelik evli ev hanımları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dışardan tek seferde sigorta primini yatırarak hemen emekliye ayrılabilmektedir.

Ev hanımları nasıl emekli olur?



SGK’nın hazırladığı düzenlemede ev hanımları sigortalı çalışmış ise bile gün sayısını tamamlayarak ödemeyi yapabilmektedir. Bu sayede minimum ödemeler ile asgari ücretli olarak emekliye ayrılma şansı verilecek. Ev hanımlarına yönelik yürütülen bu çalışmayla ilgili sigorta hizmetlerine yönelik olarak şartları ve kriterleri detayları olarak açıklayacak.