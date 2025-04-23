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2.5 Milyon TL konut kredisi! AKBANK ilk evim kampanyası taksit tablosu!

Yüksek konut kredisi faiz oranlarının zorluk yarattığı bu dönemde Akbank "İlk Evim" kampanyasıyla ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere özel finansman fırsatları sunuyor. İşte kampanyaya dair merak edilen tüm detaylar…

2.5 Milyon TL konut kredisi! AKBANK ilk evim kampanyası taksit tablosu!

Akbank’ın “İlk Evim Konut Kredisi” kampanyası kapsamında, %3,15 faiz oranıyla aylık 80.702 TL taksitle ev sahibi olunabiliyor. Toplam ödeme tutarı 9.711.153 TL olarak belirtiliyor. Kampanya, ilk kez ev alacak bireylere yönelik avantajlar sunuyor. Ev sahibi olma hayali kuranlar için artan konut fiyatları ve yükselen faiz oranları, bütçe planlamasını daha da zorlaştırıyor. Bu kapsamda Akbank’ın “İlk Evim Konut Kredisi” kampanyası ilk defa ev alacak bireyleri hedef alarak daha ulaşılabilir bir ödeme planı sunuyor.

🏡 Akbank İlk Evim Konut Kredisi Kampanya Detayları

Akbank tarafından duyurulan kampanyanın temel özellikleri şu şekilde:

2.5 Milyon TL konut kredisi! AKBANK ilk evim kampanyası taksit tablosu!


Kredi Adı İlk Evim Konut Kredisi

Toplam Geri Ödeme 9.711.153 TL

Aylık Taksit 80.702 TL

Uygulanan Faiz Oranı %3,15

Hedef Kitle İlk kez ev sahibi olacak bireyler

Bu rakamlar örnek bir kredi kullanımına göre hazırlanmıştır ve başvuran kişinin kredi notu, gelir durumu ve talep edilen kredi tutarına göre değişiklik gösterebilir.

🧮 Aylık Ödeme Planı Nasıl?

Bu kampanya kapsamında örnek olarak 120 ay vade ile kullanılan bir kredi için belirlenen taksit tutarı yaklaşık 80.702 TL. Toplam geri ödeme ise 9 milyon 711 bin TL civarında.

Bu ödeme planı, ev sahibi olmak isteyen ancak peşin ödeme yapamayan bireyler için, uzun vadede düzenli gelirle ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Kaynak: Akbank Resmi Web Sitesi

Hazırlayan: Gazeteoku.com

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