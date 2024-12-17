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240 ay vadeli 3 Milyon TL konut kredisi! Garanti BBVA ödenecek aylık taksiti açıkladı!

Garanti BBVA, konut kredisi almak isteyenler için önemli bir kampanya duyurdu. Banka, 240 aya kadar vade seçeneği sunarak, uzun vadeli ödeme planlarıyla ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

240 ay vadeli 3 Milyon TL konut kredisi! Garanti BBVA ödenecek aylık taksiti açıkladı!

Konut kredisi talebinin arttığı Türkiye'de, bu tür uzun vade seçenekleri, bütçelerini rahat bir şekilde ayarlamak isteyen bireyler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

20 Yıl Vadeli 3 Milyon TL Konut Kredisi İçin Taksit Hesaplama

Garanti BBVA’nın sunduğu 240 ay vadeli konut kredisi için, örnek bir hesaplama yapalım. 3 milyon TL tutarında bir kredi çekildiğinde, ödenecek taksit miktarı, faiz oranlarına ve ödeme koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bankanın sunduğu güncel faiz oranlarını ve ödeme seçeneklerini dikkate alarak, kişiye özel ödeme planı oluşturulabilir. Hesaplama aracı üzerinden, toplam kredi tutarı veya aylık ödeme tutarı belirlenerek, ideal ödeme planı kolayca oluşturulabilir.

Konut kredisi alırken, vade süresinin uzun olması, her ne kadar toplamda daha fazla faiz ödenmesine yol açsa da, ödeme gücünü artırarak kredi taksitlerini daha yönetilebilir hale getirebilir. Bu, özellikle sabit gelirli kişiler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Garanti BBVA İle Kolay Konut Kredisi Başvurusu

Garanti BBVA, konut kredisi başvurusunu oldukça kolaylaştırıyor. Kredi başvurusu için şubeye gitmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca 444 EVİM (444 38 46) hattı veya şubelerden de başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Konut kredisi kullanırken en uygun faiz oranları ve ödeme seçeneklerine ulaşmak için Garanti BBVA'nın sunduğu kampanyalar dikkatle incelenmeli. Banka, hem yüksek kredi tutarları hem de uzun vadeli ödeme planlarıyla ev sahibi olmayı isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor.

Eğer siz de ev sahibi olmayı hayal ediyorsanız, Garanti BBVA'nın konut kredisi seçenekleri ile ödeme planınızı kolayca oluşturabilir, bütçenize uygun faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Kaynak: Garanti BBVA Konut Kredisi

Derleme: Gazeteoku.com

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