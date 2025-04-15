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220 bin TL'nin aylık yeni faiz getirisi belli oldu!

TCMB'nin faiz indirimi sonrası bankalar yarışta! 32 gün vadeli mevduat hesaplarında %50'ye varan faiz oranları yatırımcıları cezbediyor. İşte detaylar…

220 bin TL'nin aylık yeni faiz getirisi belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrası bankacılık sektöründe dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kısa vadeli mevduat ürünlerinde bankalar arasındaki faiz yarışı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. 32 gün vadeli mevduat hesapları, %47 ile %50 arasında değişen faiz oranlarıyla gündemde.

TCMB’nin son dönemde aldığı faiz indirim kararları, bankaların mevduat ürünlerinde faiz oranlarını yukarı yönlü revize etmesine yol açtı. Bu da kısa vadede TL varlıklarını değerlendirmek isteyen bireysel yatırımcılar için cazip bir dönem başlattı.

220 bin TL'nin aylık yeni faiz getirisi belli oldu!

Yatırımcının Dikkat Etmesi Gereken 3 Temel Nokta

Faiz Oranı Süresi: Bazı kampanyalar “hoş geldin” faiz oranı içerir ve genellikle 30-45 gün ile sınırlıdır.

Brüt-Net Farkı: Yatırımcının eline geçen “net getiri”, brüt faiz oranından stopaj düşülerek hesaplanır.

Mobil/Uygulama Özel Oranlar: Çoğu banka sadece mobil veya dijital başvurularda bu yüksek faiz oranlarını sunar.

Faiz Oranları Artınca Ne Olur?

TL Mevduatlar cazip hale gelir.

Döviz ve altın gibi alternatif yatırım araçlarına ilgi azalabilir.

Tüketici, tasarruf eğilimini artırır.

Bankacılık sektörü likidite anlamında güçlenir.

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