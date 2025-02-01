21.000 TL’nin O Bankada Hazır! Hemen Tek Bir Tıkla Çekebilirsiniz

2025 asgari ücret belli olduktan sonra gözler bu defa promosyon tutarlarına çevrildi. Emekliler için oldukça önemli bir konu olan emekli promosyonlarını yönelik tartışmalar devam ederken vatandaşlar 2025 yılında emekli olduklarında ne kadar promosyon alacaklarını araştırıyor.

2025 Emekli Promosyon Tutarları Açığa Çıktı

Söz konusu emekli promosyonları olunca kamu ve özel bankalar arasında süregelen yarışlar yakından takip ediliyor. Asgari ücret açıklandıktan sonra daha da büyük meraklandıran emekli promosyonlarına yönelik bankalar tek tek açıklama yapmaya başladı. Garanti BBVA Ziraat Bankası Akbank İş Bankası gibi bankaların promosyon tutarları emeklilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki güncel olarak promosyon miktarları ne kadar? 21.000 TL’den konuşulan 2025 emekli promosyon tutarları bankadan bankaya göre değişim gösteriyor. Özellikle bu promosyon yarışında özel bankaların sunduğu avantajlar çok daha fazla.

Son dönemlerin en fazla konuşulan konularından birisi olan 2025 emekli promosyon tutarlarında son durum nedir? 21.000 TL’den baştan emekli promosyonlarında ek ödemeler var mı? İşte bankalara göre 2025 emekli promosyon tutarları…

Alınan Maaş Tutarına Göre Promosyonlar Değişiyor

Emekli promosyon tutarlarını SGK tarafından yapılan açıklamalarla yepyeni bir hız kazandırıldı. Ziraat Bankası’ndan DenizBank’a kadar pek çok farklı bankanın tek tek duyurduğu promosyon tutarları açığa çıktı. Özellikle özel ve devlet bankaları arasında süregelen bu kapsamında en fazla promosyon tutarını ise VakıfBank duyurdu. 24.000 TL’ye kadar ödeme sağlayacağını paylaşan VakıfBank emekli maaş promosyonları da ilk sıraya yerleşti. Peki diğer bankalar ne kadar promosyon ödemesi yapacak?

Özellikle alınan maaşlara göre değişim gösterecek olan emekli promosyonlarında en düşük promosyon ödemeleri şekilde belirtildi.

Ziraat Bankası 12 Bin TL VakıfBank 24.000 TL, HalkBank 12.000 TL Yapı Kredi 18.000 TL Garanti Bankası Finansbank 16.200 TL Akbank 17.500 TL DenizBank ise 12.000 TL ödeme sunacağını paylaştı. Emekli vatandaşlar maaşlarını tercih ettikleri bankalardan herhangi birisine taşıması durumunda en düşük emekli maaşına karşılık olarak belirttiğimiz tutardaki ödemenin sahibi olabilecek.

Promosyonlara Ek Hediyeler Verilecek

Bankaların belirtmiş olduğu emekli maaş promosyonlarını ek olarak her banka maaş müşterisi olan vatandaşlara ayrı hediye imkanları sunacak. Kim o bankada chip para olarak iletilirken kimi bankada ise kampanya tutarı olarak paylaşılacak. Emeklilerin bu ödemelere ve ek olarak belirtilen kampanyalara erişim sağlaması için 2025 yılı içerisinde emekli olması ve tercih ettiği bankadan maaş alabilecek olması gerekiyor. Geçen seneye oranla yaklaşık iki katı artırılmış olan emekli maaş promosyonları bu sene içerisinde pek çok emekli vatandaşın yüzünü güldüreceğe benziyor. Ek olarak mart ayında hesaplara yansıtılacak Ramazan Bayramı ödemesi de şimdiden pek çok vatandaşın nefeslerini tutmasına sebep oldu. Peki bu sene emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Herhangi bir açıklama yapıldı mı? Yetkililerden konuya istinaden herhangi bir açıklama yapılmamışken şubat ayı içerisinde emekli bayram ikramiye tutarlarının belli olması bekleniyor.