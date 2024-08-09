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21 gün içinde şipşak başvurun! Ziraat Bankası 5.500 TL ve 8.500 TL iade edecek

Ziraat Bankası, yenilikçi kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. En son duyurulan kampanya kapsamında, başvurularını 21 gün içinde tamamlayan müşterilere 8.500 TL'ye kadar para iadesi sunuluyor.

21 gün içinde şipşak başvurun! Ziraat Bankası 5.500 TL ve 8.500 TL iade edecek

Yaz mevsiminin başlaması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Ziraat Bankası, tatil alışverişi yapanlar için özel bir iade kampanyası başlattı. Belirlenen tutarlarda yapılan alışverişler için müşterilere para iadesi yapılacak. Ayrıca, bu kampanyadan yararlananlara verilecek Bankkart TL'lerin belirtilen tarihe kadar kullanılması gerekmekte.

Detaylar Açıklandı

8.500 TL'ye Kadar Bankkart TL Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Touristica'da yapılan alışverişlerde büyük indirimler sunulacak. Bankkart'ın kredi veya banka kartı özellikleriyle yapılan alışverişlere göre şu iadeler sağlanacak:

25.000 TL - 49.999 TL arası alışverişler için 2.500 TL,
50.000 TL - 99.999 TL arası alışverişler için 5.500 TL,
100.000 TL ve üzeri alışverişler için 8.500 TL Bankkart Lira.

Kampanya Süresi

31 Ağustos'a Kadar Bu özel iade kampanyası 1 Ağustos'ta başladı ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Katılımlar, Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS yoluyla gerçekleştirilebilir. Belirtilen tarihler arasında kampanyaya katılmayanlar, bu ödeme avantajlarından yararlanamayacak.

Ek Bilgiler ve Katılım Şartları

Ziraat Bankası, kampanya dahilinde ücretsiz kartların geçerli olmayacağını belirtti. Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahipleri, bu fırsatlardan yararlanabilir. Katılımların son günü 31 Ağustos'ta sona erecek. Banka müşterileri, bu fırsattan en iyi şekilde yararlanabilmek için ay sonuna kadar alışverişlerini tamamlamalı.

Bu kampanya, hem yaz tatili alışverişlerinde avantaj sağlamak hem de Ziraat Bankası müşterilerine değer katmak amacıyla düzenlenmiştir. Müşteriler, bu fırsatları değerlendirerek önemli tasarruflar yapabilirler.

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