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21 – 27 Şubat BİM kataloğunda indirim! 32’li tuvalet kağıdı ve bebek bezinde kaçırılmayacak indirim

21 – 27 Şubat BİM aktüel katalog indirimleri. Tuvalet kağıdı ve bebek bezinde BİM’den kaçırılmayacak indirim! 21 – 27 Şubat BİM aktüel katalog indirimi detayları...

21 – 27 Şubat BİM kataloğunda indirim! 32’li tuvalet kağıdı ve bebek bezinde kaçırılmayacak indirim

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden olan BİM, 21 – 27 Şubat aktüel kataloğu ile büyük indirim fırsatı sunuyor. 21 – 27 Şubat BİM indirimleri kaçmaz. Evinizin temel ihtiyaçları için indirim fırsatlarından yararlanarak karlı çıkabilir, bütçenizi daha doğru idare edebilirsiniz. BİM 21 – 27 Şubat aktüel katalog fırsatlarında çay, tuvalet kağıdı ve bebek bezi ürünlerinde büyük indirim yapıyor. İşte BİM ürünleri indirimleri...

Mutfak ihtiyaçlarında BİM 21 – 27 Şubat fiyatları

20’li bitki çayı çeşitlerinde fiyat 22,50 TL.

Portakallı gazlı içecek fiyatı 16,50 TL.

4’lü paket burçak hindistan cevizli bisküvi 22,50 TL.

355 gram Tamek ketçap 16 TL iken mayonez fiyatı 23,50 TL.

Burçak sütlü kakaolu bisküvi 4’lü paket fiyatı 22,50 TL.

Eti mini topkek 150 gram fiyatı ise sadece 13,75 TL.

Tadelle bitter çikolata 3’lü paket fiyatı 19,50 TL.

Limon dolgulu biscolata pia 12,75 TL.

Şeftali soğuk çay fiyatı yalnızca 16,50 TL.

Biscolata mood 125 gram dolgulu bisküvi çeşitleri 19,50 TL.

Biscolata nirvana hindistan cevizli gofret çeşitleri 17,50 TL.

Siyah çay özel seri 1 kilo fiyatı 65 TL.

21 – 27 Şubat BİM kataloğu temizlik ve kişisel bakım ürünleri

6’lı 650 ml Fairy bulaşık deterjanı sadece 119,50 TL.

Toz deterjan, limon karbonat fiyatı 10 kilogram fiyatı 175 TL.

Cif banyo 750 ml ve serum banyo 70 ml fiyatı yalnızca 39,75 TL.

Bulaşık makinesi taleti 100 adet fiyatı sadece 92,50 TL.

Lavabo açıcı jel 750 gram fiyatı sadece 19,75 TL.

2 litre kireç ve pas çözücü 28,50 TL.

72’li ıslak havlu fiyatı ise 10,50 TL.

28’li molped normal ped fiyatı ise yalnızca 36,50 TL.

16’lı molped gece pedi 36,50 TL

Molped 28’li günlük ped fiyatı sadece 17,50 TL.

750 ml köpük çamaşır suyu 18,50 TL.

2’li yüz temizleme ve tonik 200 ml+200 ml fiyatı ise 89 TL.

Urban şampuan, sıvı saç kremi, saç kremi seçenekleri ise 49 TL.

12’li Maylo 2 katlı tuvalet kağıdı yalnızca 79 TL.

32’li Maylo tuvalet kağıdı sadece ve sadece 115 TL.

Bebek bezi çeşitleri yalnızca 59 TL.

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