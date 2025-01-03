2025’te fiyatı okkalı artan her şey bu listede

Yeniden Değerleme Oranı ile yapılan zamlar, pasaport harçlarından trafik cezalarına, motorlu taşıtlar vergisinden IMEI kayıt ücretlerine kadar pek çok kalemi etkiledi. Yeni yılın ilk gününden itibaren vatandaşlar, birçok hizmetin fiyatlarının arttığını fark etti.

Elektrik Faturalarında Değişim: Elektrik faturalarında önemli bir değişiklik yaşandı. Aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen aboneler, sübvansiyonlu tarife avantajlarından yararlanamayacak. Bu düzenleme, özellikle yüksek tüketim yapan hanelerde faturaların 1.050 TL ve hatta 2.000 TL'yi aşmasına yol açabilir. Yeni düzenleme, Şubat ayında devreye girecek.

Pasaport, Ehliyet ve Değerli Kağıtlar Artık Daha Pahalı: Yeni yılda pasaport harçları, ehliyet ücretleri ve diğer değerli kağıt bedellerinde de ciddi artışlar yaşandı. 6 aylık pasaport harcı 2.359 TL, 3 yıldan uzun süreli pasaport harcı ise 11.274 TL oldu. A sınıfı ehliyet harcı 1.883 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcı ise 5.678 TL'ye çıktı. Ayrıca, noter kağıtları, kimlik kartları, aile cüzdanları ve sürücü belgeleri de zamlanan diğer kalemler arasında yer aldı.

Trafik Cezaları ve IMEI Kayıt Ücretlerine Yüksek Artış: Trafik cezalarında da büyük bir artış söz konusu. Kırmızı ışıkta geçme, hatalı park etme ve alkollü araç kullanma gibi ihlallere uygulanan cezalar yükseldi. Telefon kullanıcılarını etkileyen bir diğer zam ise IMEI kayıt ücretlerinde görüldü; bu ücret 45.614 TL’ye yükseldi.

Vergi ve Harçlardaki Diğer Artışlar: Yurt dışı çıkış harcı 710 TL’ye, sıfır araçlardaki en düşük MTV ise 4.834 TL’ye çıktı. En yüksek MTV ise 230 bin TL’yi aştı. Kira gelirlerinde istisna tutarı 47 bin TL olarak belirlendi. Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 6 arttı, ücretliler için vergi istisnası ise 47.519,79 TL oldu. Ayrıca, yemek ve yol parası istisnaları da yükseldi.

İşte 1 Ocak 2025 İtibarıyla Geçerli Olan Bazı Yeni Fiyatlar:

Alkollü Araç Kullanma Cezası: 9.268 TL

Telefon IMEI Kayıt Ücreti: 45.614 TL

A Sınıfı Ehliyet Harcı: 1.883 TL

B Sınıfı Ehliyet Harcı: 5.678 TL

Hız Sınırı Aşma Cezası (%10-%30): 2.168 TL

Yurt Dışı Çıkış Harcı: 710 TL

Sıfır Araç En Düşük MTV: 4.834 TL

Değerli Kağıt Pasaport Bedeli: 1.137 TL

Noter Kağıdı ve Beyanname: 125 TL

Gürültü Cezası: 1.406 TL

Evsel Atık ve Artık Cezası: 450 TL

Plastik Poşet Fiyatı: 50 Kuruş

Günlük Yemek Parası İstisnası: 240 TL

Günlük Yol Parası İstisnası: 126 TL

Kaynak:

Resmi Gazete (https://www.resmigazete.gov.tr)

Gelir İdaresi Başkanlığı (https://www.gib.gov.tr)