2025'te Emeklilik Dilekçesi Verecekler İçin Kritik Uyarı: Maaşlar Yüzde 30-35 Daha Düşük Olacak!

2025 yılında emeklilik dilekçesi verecekler için önemli bir uyarı yapıldı. 2024 yılında başvuru yapan emeklilerin maaşlarının, 2025'te başvuru yapacaklara göre yüzde 30-35 oranında daha yüksek olacağı belirtiliyor.

Maaş Farkı Nasıl Oluşuyor?

2024 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına sırasıyla Ocak ve Temmuz ayında yüzde 49,25 ve yüzde 24,73 zam yapıldı. Bu zamların avantajından yararlanacak olanlar, 2024 yılı içinde emeklilik dilekçesi vermelidir. 2025'te başvuru yapanlar ise daha düşük artış oranlarıyla karşılaşacak.

Bakanlık Düzenleme Yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarındaki bu farkı dengelemek için düzenlemeler yapacak. TBMM’nin Ekim ayında açılmasıyla detaylar netleşecek.

Dilekçe İçin Son Tarih

SSK ve BAĞ-KUR’luların, maaş farklarından etkilenmemek için 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.

E-Devlet Maaşları Yeniden Hesaplanacak

E-Devlet üzerinden görünen maaşların, 2024 başvuruları için geçerli olduğu ve 2025 itibarıyla yeniden hesaplanacağı hatırlatıldı. Emeklilik dilekçenizi 2024 yılında tamamlamak, maaşınızdaki büyük farkı önleyecektir.