2025 yılı güncel hurda fiyat listesi; Hurda fiyatları

İnşaat sektöründeki hareketlilik ve ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar, 2025 yılının başında hurda fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Hurda Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Hurda metal endüstrisi, ekonomideki arz-talep dengesine göre şekilleniyor ve fiyatlar bu doğrultuda belirleniyor. İnşaat sektörünün canlılığı, hurda demir fiyatlarının belirlenmesinde başrol oynuyor. Ayrıca, ham madde fiyatlarındaki artışlar da hurda fiyatlarını yukarı çekiyor.

2025 Güncel Hurda Fiyatları

Aşağıda, 2025 yılı için bazı hurda türlerinin kilogram başına güncel fiyatları yer almaktadır:

Sarı Hurda: 172,24 TL/Kg

Musluk Hurda: 162,34 TL/Kg

Pirinç Hurda: 192,04 TL/Kg

Batarya, Vana, Su Saati: 150,11 TL/Kg

Sarı Talaş Hurdası: 190,17 TL/Kg

MS 58, MS 64, MS 70 Hurda: 200,32 TL/Kg

Sarı Pirinç Hurda: 200,04 TL/Kg

Hurda Satışında Doğru Zamanlama ve Piyasa Takibi

Hurda satışında zamanlama ve piyasa koşullarının doğru analizi, karlılık açısından kritik önem taşıyor. Piyasa uzmanları, hurda satışı için en uygun zamanın arzın düşük veya talebin yüksek olduğu dönemler olduğunu belirtiyor. Ancak hurda fiyatlarının günlük, hatta saatlik değişimler gösterebilmesi, sürekli piyasa takibini zorunlu kılıyor.