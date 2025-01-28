2025 Volkswagen Caddy; Fiyatıyla hodri meydan dedi

2025 Volkswagen Caddy, geniş iç hacmi, güçlü motor seçenekleri ve gelişmiş donanım özellikleriyle hem aileler hem de ticari kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyor.

Geniş İç Hacim ve Fonksiyonel Kullanım

Yeni Caddy, üç sıralı oturma düzeniyle yedi kişiye kadar konforlu bir yolculuk deneyimi sağlıyor. İkinci ve üçüncü sıra koltukların pratik bir şekilde çıkarılabilmesi, bagaj kapasitesini artırarak aracı daha işlevsel hale getiriyor. Bu özellik, hem günlük kullanımda geniş bir iç alan sunarken hem de ticari taşımacılık yapan kullanıcılar için ekstra yükleme avantajı sağlıyor.

Güçlü Motor ve Üstün Performans

2025 Volkswagen Caddy, 2.0 litrelik turbo dizel motoruyla 90 kW (122 beygir) güç ve 320 Nm tork üretiyor. Yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirilen bu motor, şehir içi ve uzun yolculuklarda verimli bir performans sunuyor. Yük altında bile 1.600 rpm’de istikrarlı bir sürüş sağlayarak, konforlu bir seyir imkânı sunuyor.

Yakıt Verimliliği ve Menzil

Resmi verilere göre, kombine yakıt tüketimi 4.9L/100 km olan yeni Caddy, gerçek yol koşullarında yaklaşık 7.8L/100 km değerine ulaşıyor. 50 litrelik yakıt deposuyla yaklaşık 640 km menzil sunan model, uzun mesafelerde de ekonomik bir kullanım sağlıyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler için ideal bir seçenek olan Caddy, yakıt tasarrufu konusunda segmentinde iddialı bir model olarak öne çıkıyor.

Volkswagen Caddy, sürüş güvenliğini artıran ileri teknolojiye sahip güvenlik donanımlarıyla donatılmış durumda. Şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası ve otomatik acil frenleme gibi gelişmiş güvenlik teknolojileri standart olarak sunuluyor. Bu özellikler, hem sürücü hem de yolcular için daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Fiyatlandırma ve Rakipleri ile Karşılaştırma

Volkswagen Caddy’nin fiyatları, donanım seviyesine bağlı olarak 1.184.000 TL ile 1.668.000 TL arasında değişiyor. Segmentinde Fiat Doblo ve Ford Connect gibi modellerle rekabet eden Caddy, geniş iç hacmi, güçlü motor seçenekleri ve teknolojik donanımlarıyla rakiplerinden ayrışıyor.

Kaynak: Volkswagen Resmi Fiyat Listesi