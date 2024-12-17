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2025 TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ | Sıfır model Toyota Corolla Ocak 2025 fiyat listesi

Toyota, 2025 model yılı için hazırladığı kampanyalarla sıfır otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

2025 TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ | Sıfır model Toyota Corolla Ocak 2025 fiyat listesi

Japon markası, özellikle Corolla modeliyle sektördeki yenilikçi teknolojileri ve şık tasarımıyla kullanıcılarının ilgisini toplamayı başarıyor. Toyota Corolla'nın güncel fiyatları, bu yılki kampanyalarla birlikte sıfır araç almak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.

Toyota Corolla 2025 Fiyat Listesi ve Kampanya İmkanları

Toyota, 2025 model Corolla fiyatlarıyla müşterilerine avantajlı teklifler sunuyor. Fiyatlar, modelin donanım seviyesine ve özelliklerine göre değişiklik gösteriyor.

İşte Toyota Corolla'nın 2025 fiyat listesi:

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.590.000 TL yerine, kampanyalı fiyatla 1.390.000 TL'den satışta.

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 1.655.000 TL yerine, kampanya fiyatı 1.540.000 TL.

Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.739.000 TL yerine, 1.674.000 TL'den satışta.

2025 Model Yılında Toyota Corolla'nın Yenilikçi Özellikleri

Toyota, her yıl Corolla modelini yenileyerek, kullanıcıların beklentilerini karşılayan yenilikçi özellikler sunmaya devam ediyor. 2025 model Corolla, gelişmiş güvenlik teknolojileri, konforlu iç mekan ve verimli yakıt tüketimi gibi birçok avantajı bir arada sunuyor. Özellikle Toyota Safety Sense güvenlik paketi, her yeni modelde standart olarak yer alırken, araç sürücüsüne daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

(Not: Fiyatlar, kampanya süresine göre değişiklik gösterebilir ve belirli koşullara tabidir. Detaylı bilgiler için Toyota'nın resmi satış kanallarına başvurulmalıdır.)

KAYNAK: Daha fazla bilgi ve kampanya detayları için Toyota'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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