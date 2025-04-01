2025 sonu için rakam verdi: Ünlü banka doların kaç TL olacağını açıkladı

Bankanın yeni senaryoları, döviz borcu olan bireyleri ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Peki, dolar kuru 2025 yılı sonunda kaç lira olacak? İşte detaylar ve diğer büyük finans kuruluşlarının beklentileri...

Commerzbank: Dolar/TL İçin Yıl Sonu Tahmini 42 TL!

Almanya’nın önde gelen finans kuruluşlarından Commerzbank, 2025 yıl sonu dolar kuru beklentisini 42 TL, 2026 yılı için ise 46 TL olarak güncelledi. Daha önceki tahminleri 2025 için 38 TL, 2026 için ise 40 TL seviyelerindeydi.

Banka analisti Tatha Ghose, Türk Lirası’ndaki değer kaybına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Günlük müdahalelerle yönetilen kur politikası uzun vadede sürdürülebilir değil. Bu durum TL’de baskının artmasına ve enflasyonun daha da tırmanmasına neden olabilir." Bu açıklama, Türkiye’deki mevcut ekonomik politikalar ve döviz rezervleri üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Uzmanlar Ne Diyor?

Ekonomi uzmanları, dolar kurunun yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyeceğini ve yukarı yönlü baskının sürebileceğini belirtiyor. Özellikle şu üç faktör, kurun seyrini doğrudan belirleyebilir:

✔ Fed’in faiz politikaları

✔ Türkiye’de uygulanacak ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası kararları

✔ Küresel piyasalardaki gelişmeler

Ekonomistlere göre, TL’nin değer kazanması için güven veren ekonomik politikalar ve enflasyonun kontrol altına alınması gerekiyor. Aksi halde, dolar/TL kuru 2025 yılı sonuna kadar 42-45 TL seviyelerine ulaşabilir.

NOT: Döviz kuru tahminleri sürekli değişebilir. Güncel ekonomi verilerini ve uzman görüşlerini takip etmek, en doğru kararları vermenize yardımcı olacaktır.