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2025 rapor parası, yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer, 65 yaş ve evde bakım maaşı kaç para oldu?

2025 yılı itibariyle pek çok sosyal yardımla birlikte çalışanların hak ettiği ücretlerde büyük artışlar olacak.

2025 rapor parası, yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer, 65 yaş ve evde bakım maaşı kaç para oldu?

Bu değişiklikler, çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmeyi ve ailelerin ekonomik güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Rapor Parası Artışı:

Asgari ücretle çalışan bireylerin tedavi süreçlerinde devlet tarafından ödenen rapor parası da artacak. 2024 yılında günlük yatarak tedavi için 333,38 TL, ayakta tedavi içinse 444,50 TL ödenirken, Ocak 2025 itibariyle bu tutar sırasıyla 433,43 TL ve 577,90 TL'ye yükselecek.

2025 rapor parası, yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer, 65 yaş ve evde bakım maaşı kaç para oldu1

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği:

Doğum izni sonrası çalışan annelere yönelik yarı zamanlı çalışma ödeneği de arttı. Birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün ve üçüncü çocukta ise 180 gün süreyle annelere yarı zamanlı çalışma hakkı tanınıyor. İşveren yarım maaş öderken, İŞKUR çalışılmayan süre için ödemeyi brüt asgari ücret üzerinden yapıyor. Bu ödemeler, Ocak zammıyla birlikte 12.904 TL'ye yükselecek. İlk doğumunu yaparak iki ay yarı zamanlı çalışan bir anneye toplam ödeme, 25.808 TL'ye çıkacak.

Stajyer Ücretlerinde Artış:

Stajyerlerin maaşları da Ocak ayında artacak. 20'den az personeli olan işyerlerinde stajyerler için en düşük ücret 3.315 TL, daha büyük işyerlerinde ise 6.631 TL olacak. Kalfalık yeterliliği kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencileri içinse 11.052 TL ödenecek.

2025 rapor parası, yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer, 65 yaş ve evde bakım maaşı kaç para oldu1

Sosyal Yardımlar Kolaylaşacak:

65 yaş ve engelli aylıkları ile evde bakım desteği gibi sosyal yardımlardan yararlanmak daha kolay hale gelecek. Kişi başına gelir sınırı, 65 yaş ve engelli aylıkları için 7.368 TL'ye, evde bakım desteği için ise 14.736 TL'ye yükselecek. Ayrıca, sosyal yardımların tutarı da memur maaş katsayısına göre artacak ve Ocak ayında belirlenecek.

Bu yeni düzenlemeler, çalışanların ve ihtiyaç sahiplerinin ekonomik açıdan daha güçlü olmasına olanak tanıyacak.

Kaynak: İŞKUR - İşsizlik Sigortası

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