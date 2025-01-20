2025 Ocak Renault kampansı lokum gibi; Megane, Clio, Duster, Austral fiyatları

Markanın popüler modelleri, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle dikkat çekiyor. Piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecek fiyatlar, elektrikli ve hibrit seçenekleri de içeriyor.

Binek Araçlarda Yeni Fiyat Düzenlemesi

Renault'nun en çok tercih edilen modellerinden Clio'nun fiyatları şu şekilde:

Equilibre 1.0 TCe 90 hp: 1.065.000 TL

Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp: 1.189.900 TL

Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp: 1.665.000 TL

Megane Sedan serisinde ise fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.599.900 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.742.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.681.900 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.824.900 TL

SUV ve Elektrikli Modellerde Yeni Dönem

Renault'nun SUV segmentindeki temsilcisi Austral'in fiyatları şu şekildedir:

Evolution Mild Hybrid 160 hp Auto: 1.806.900 TL

Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 hp Auto: 1.960.000 TL

Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 hp: 2.266.900 TL

Markanın elektrikli modeli Megane E-Tech'in fiyatları ise:

Techno EV60 220 hp: 1.651.000 TL

Iconic EV60 220 hp: 1.781.000 TL

Duster modelinin fiyatları da şu şekildedir:

Evolution Eco-G 100 hp: 1.358.000 TL

Evolution E-Tech Full Hybrid 145 hp: 1.664.000 TL

Evolution Mild Hybrid Advanced 130 hp 4x4: 1.713.000 TL

Techno E-Tech Full Hybrid 145 hp: 1.714.000 TL

Techno Mild Hybrid Advanced 130 hp 4x4: 1.764.900 TL

Markanın yeni modeli Rafale'in Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 hp versiyonu ise 2.663.000 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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Renault Türkiye Resmi Web Sitesi:

RENAULT TÜRKIYE