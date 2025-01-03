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2025 Ocak emekli ve memur emeklisi zamlı maaşları; Enflasyon farkı en düşük rakam

2025 yılı için asgari ücretin açıklanmasının ardından, emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranları gündemin ana konularından biri haline geldi.

2025 Ocak emekli ve memur emeklisi zamlı maaşları; Enflasyon farkı en düşük rakam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan 22 bin 104 TL'lik asgari ücret, emekli maaşlarında da önemli bir artış beklentisi oluşturdu. İşte 2025 yılı emekli maaş zammı ile ilgili detaylar...

Emekli Maaşlarına Zam Oranları Şekilleniyor

2025 yılına ilişkin emekli maaş zammı tahminleri, beş aylık enflasyon verilerine dayanıyor. Temmuz-Kasım dönemindeki enflasyon artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14,56'lık bir zam hakkı sağladı.

Aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ile 2,5 arasında olması durumunda, altı aylık toplam enflasyonun yüzde 16,86 ile 17,43 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Uzmanların değerlendirmesine göre, refah payı ile birlikte toplam zam oranı yüzde 25'e ulaşabilir. Bu oran, emeklilerin maaşlarına ciddi bir katkı sağlayacak.

2025 Ocak emekli ve memur emeklisi zamlı maaşları Enflasyon farkı en düşük rakam1

En Düşük Emekli Maaşı ve Memur Emeklileri

En Düşük Emekli Maaşı:

2024 yılının Temmuz ayından itibaren 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının, 2025 yılında 15 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu artış, özellikle düşük maaş alan emeklilere önemli bir destek sağlayacak.

Memur Emeklileri:

Memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammına ve enflasyon farkına göre belirlenecek. 2025'in ilk yarısı için memur emeklilerine yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna ek olarak, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.

2025 Ocak emekli ve memur emeklisi zamlı maaşları Enflasyon farkı en düşük rakam1

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, 2025 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına toplamda yüzde 25 oranında bir zam öngörüyor. Bu tahmin, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedefleyen önemli bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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