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2025 model sıfır Fiat Fiorina 463,833 TL Doblo 301,056 TL'ye ÖTV'siz satılacak

Fiat, 2025 yılı için sunduğu kampanyada, sıfır araç almak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

2025 model sıfır Fiat Fiorina 463,833 TL Doblo 301,056 TL'ye ÖTV'siz satılacak

Yeni yıla özel olarak, Fiat Fiorino ve Fiat Doblo modellerinde ÖTV indirimli fiyatlar açıklanmış durumda. Bu kampanya, sıfır araç almak isteyenler için önemli bir avantaj sağlayacak.

Fiat Fiorino Combi ÖTV İndirimli Fiyat Listesi (2025)

Fiat Fiorino Combi modeli, farklı donanım seçenekleri ve motor seçenekleriyle, engelli vatandaşlar için özel ÖTV indirimiyle satışa sunuluyor. Fiyatlar, versiyonlara göre değişiklik gösteriyor ve her versiyonun farklı özellikleri ile dikkat çekiyor. ÖTV indirimli fiyatlar, her modelin özelliklerine göre hesaplanmış olup, alıcılar için büyük bir tasarruf sağlıyor.

Fiat Doblo Combi ÖTV İndirimli Fiyat Listesi (2025)

Fiat Doblo Combi, geniş iç hacmi ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekerken, 2025 yılı için sunulan ÖTV indirimli fiyatlar da kullanıcılar için oldukça cazip. Farklı motor seçenekleriyle alıcılar, ihtiyacına göre uygun bir model tercih edebilirler. Aşağıda Fiat Doblo’nun engelli vatandaşlar için belirlenen ÖTV indirimli fiyatları yer alıyor:

Kaynak: Fiat Türkiye

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