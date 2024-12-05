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2025 evde bakım, 65 yaş, engelli, dul ve yetim zamlı maaşları; Cüzdanlar dolacak! Hesaplama yapıldı

Yeni yılda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, sosyal destek ödemelerinde de artışa yol açacak. İşte kalem kalem yeni hesaplamalar ve detaylar...

2025 evde bakım, 65 yaş, engelli, dul ve yetim zamlı maaşları; Cüzdanlar dolacak! Hesaplama yapıldı

Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu sosyal destekler, 2024 yılında daha da genişleyecek. Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen pek çok destek ödemesi, Ocak ayında yapılacak zamla birlikte artacak. Yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklu ailelere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu destekler enflasyon tahminleri doğrultusunda yeniden hesaplandı.

Yaşlı Aylığı 4.690 Lira

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlı aylığı, mevcut 4.181 liradan %10.4'lük zam oranına göre 4.616 liraya yükselecek. Merkez Bankası'nın %11.25'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse bu tutar 4.652 liraya, anketlere göre ise 4.677-4.690 lira aralığına çıkabilir.

Evde Bakım Desteği 10.183 Lira

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım aylığı, 9.077 liradan %10.4 oranında artışla 10.022 liraya yükselecek. Merkez Bankası'nın tahmini doğrulanırsa 10.099 lira, piyasa anketlerine göre ise 10.155-10.183 lira arasında bir ödeme yapılması bekleniyor.

Engelli Aylıkları Artıyor

Yüzde 40-69 oranında engeli bulunan bireyler ile 18 yaşından küçük engelli yakınlarına ödenen aylıklar da Ocak zammından etkilenecek. Şu an 3.338 lira olan bu ödemeler, %10.4'lük zamla 3.685 liraya çıkacak. Merkez Bankası tahminine göre tutar 3.713 liraya, piyasa beklentilerine göre ise 3.744 liraya kadar ulaşabilir.

2025 evde bakım, 65 yaş, engelli, dul ve yetim zamlı maaşları1

Hastalara Yapılan Yardımlar

Tüberküloz ve SSPE hastalarına sağlanan 9.077 liralık nakdi yardım, %10.4 zam oranıyla 10.022 liraya, Merkez'in tahminiyle 10.099 liraya, piyasa beklentileriyle ise 10.183 liraya kadar çıkacak.

Kaynak: Gazeteoku Özel Haber

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