2025 emekli maaşı kaç para olacak? Kök maaş zammı hesaplandı

Sosyal güvenlik sistemi üzerinden yapılan bu hesaplama, yıllık enflasyon oranlarına dayalı olarak gerçekleştirildi.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 2024 yılında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, ek ödeme dahil edilerek hesaplanmış ve emeklilerin ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanmıştı. Ancak 2025 yılında alt sınır aylık miktarının artması için yasal düzenlemeler gerekebilir.

2024 yılı sonunda aylığı 10.268,4 TL ve altında olan emekliler, mevcut sistemde 2025 Ocak ayında yüzde 17,05 oranında zam alsalar bile yine 12 bin 500 TL almaya devam edecektir.

2025 Emekli Maaşı Zammı Üzerine Beklentiler

Nergis Şimşek, emekli maaşlarında olası artış oranlarını 2024 yılı yıllık enflasyon oranlarına göre iki senaryo üzerinden değerlendirdi:

Yüzde 45 yıllık enflasyon oranı: Emekli maaşlarında Ocak 2025’te yüzde 16,25 artış.

Yüzde 46 yıllık enflasyon oranı: Emekli maaşlarında Ocak 2025’te yüzde 17,05 artış.

Bu oranlar, emeklilerin kök aylıklarına uygulanırken, 12 bin 500 TL alt sınır maaşına herhangi bir yükseklik eklenmezse bu tutar sabit kalabilir.

Memur Emeklileri İçin Durum Nasıl Olacak?

Memur emeklileri için maaş artış oranları, toplu sözleşme ve enflasyon farkına bağlı olarak hesaplanıyor.

2024 Yılı Enflasyonu Yüzde 45 Olursa: 2025/Ocak’ta memur emekli maaşı yüzde 12,02 oranında artacak.

2024 Yılı Enflasyonu Yüzde 46 Olursa: 2025/Ocak’ta memur emekli maaşı yüzde 12,78 oranında artacak.

Memur emeklileri, çalışan memurlara sağlanan ilave ödemelerin kendilerine de verilmesini talep ediyor.

Mevcut sistemde bu ilave ödemeler, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanıyor. 2024/Temmuz-Aralık döneminde bu tutar 14.492,96 TL olarak belirlenmişti.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi - Nergis Şimşek

Derleme: Gazeteoku.com