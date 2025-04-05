2025 buzağı desteği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar, kaç TL?

Sektörde faaliyet gösteren işletmeler ve aile çiftçileri için hazırlanan destek paketinde, doğan buzağı/malaklara yönelik ödemeler çeşitli kriterlere göre belirleniyor.

Temel Destek ve Üst Limitler

Programlı aşıları tamamlanmış, yılı içinde doğan ve 4 ay (120 gün) ve üzeri yaşta olan buzağı/malaklar için, hastalıktan ari işletmeler hariç, en fazla 500 baş ile sınırlı olarak her bir hayvan başına 1.000 lira temel destek ödenecek. İşletmeler, alabilecekleri destek miktarında üst limit olarak 500 baş ile sınırlandırılmış durumda.

Küçük Ölçekli Aile İşletmeleri İçin İlave Destek

Destekleme veri tabanlarında yapılan sorgulama tarihi itibarıyla en fazla 20 baş hayvana sahip aile işletmelerinde doğan buzağı/malaklar için ilave 1.000 lira ödeme yapılacak. Bu düzenleme, küçük ölçekli üreticilerin desteklerden daha fazla faydalanmasını hedefliyor.

Kadın ve Genç Yetiştiricilere Özel Ek Ödeme

Takvim yılı başlangıcında işletme kaydı bulunan kadın yetiştiricilerin veya son takvim gününde 41 yaşını doldurmamış yetiştiricilerin işletmelerinde doğan hayvanlar için de ekstra 700 lira ödeme öngörülüyor. Bu hamle, sektörde cinsiyet ve yaş çeşitliliğine dikkat çeken üreticileri desteklemeyi amaçlıyor.

Bölgesel Destek Farklılıkları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın süt havzası olarak belirlediği Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Muş, Erzurum ve Tunceli illeri ile besi havzası olarak tanımlanan Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van illerindeki hayvanlar için ilave 500 lira ödeme yapılacak. Bölgesel farklılık gösteren bu destek, özellikle yerel üretimin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

İleri Teknoloji ile Üretilen Hayvanlar İçin Destek

Suni tohumlama sonucu veya embriyo transferi yapılan sığırlardan doğan buzağı/malaklar için ilave ödeme oranları da belirlendi. Bu tür hayvanlar için 800 lira, yerli sperma üretim merkezlerinden temin edilen boğaların spermaları kullanılarak yapılan uygulamalarda ise ilave 500 lira destek ödenecek.

Genomik Testle Desteklenen Soy Kütüğü

Bakanlıkça belirlenen şartlar çerçevesinde, 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında yapılan genomik testlere tabi tutulan buzağı/malaklar için destek oranları da farklılık gösteriyor. A, B sınıfı işletmelerde doğan dişi buzağılar ile damızlık kütüğü sınıfı A, B olan hayvanlara ilave 1.500 lira; C sınıfı işletmelerde doğan hayvanlar için ise ilave 800 lira ödeme öngörülüyor.