2024 Tesla model Y fiyat listesi | Güncel sıfır Tesla fiyatları (Aralık 2024)

Euro NCAP güvenlik testlerinden yüksek puan alarak kullanıcılarına güvenli bir sürüş deneyimi sunan Tesla Model Y, zorlu hava koşullarında da mükemmel performans sergileyen AWD çift motor sistemiyle donatılmıştır. Bu özellik, yağmur, kar ve çamur gibi olumsuz hava koşullarında bile üstün çekiş gücü sağlar.

Elektrikli Performans: Tesla Model Y’nin Etkileyici Menzili

Tesla Model Y, tamamen elektrikli bir motorla çalışarak uzun mesafeleri tek şarjla kat edebiliyor. Özellikle 15 dakikalık hızlı şarj ile önemli bir menzil kazanarak, uzun yolculuklarda kullanıcılarına büyük rahatlık sunuyor. Elektrikli motorunun sunduğu sessiz sürüş ve sıfır emisyon özelliğiyle çevre dostu bir alternatif de sunuyor.

2024 Tesla Model Y Donanımı ve Özellikleri

Tesla Model Y, farklı donanım seçenekleriyle kullanıcıların tercihlerine göre şekilleniyor. Standart donanımda bile otomatik acil frenleme, önden çarpışma uyarısı, kör nokta uyarısı ve şeritten ayrılmayı önleme gibi güvenlik özellikleri sunuluyor. Daha yüksek donanım seçenekleri ise ekstra lüks ve konfor sağlayarak fiyatı artırıyor.

Tesla Model Y Fiyat Listesi 2024

Tesla Model Y, farklı motor seçenekleri ve donanım düzeylerine sahip olarak kullanıcılarına geniş bir fiyat yelpazesi sunuyor:

Tesla Model Y – Arkadan İtiş: 1.866.203 TL

Tesla Model Y Long Range – Çift Motorlu 4 Çeker: 3.209.741 TL

Tesla Model Y Performance – Çift Motorlu 4 Çeker: 3.473.990 TL

Kaynak:

Tesla Resmi Web Sitesi