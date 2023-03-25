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2023’te emeklilere talih kuşu kondu! Bir ödeme daha geldi! 9.500 TL emeklilere yatacak

2023’te emeklilere talih kuşu kondu! Bir ödeme daha geldi! 9.500 TL emeklilere yatacak. İşte emekli ödemesine dair tüm detaylar...

2023’te emeklilere talih kuşu kondu! Bir ödeme daha geldi! 9.500 TL emeklilere yatacak

Milyonlarca emekli ekonomik anlamda Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde arka arkaya ödeme alıyor. EYT’liler için de aynı şekilde çok şanslı bir dönem yaşanıyor. En az emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye yükselmesi, promosyon, bayram ikramiyeleri derken ödemeler arka arkaya yatıyor. Emekliler Nisan ayında ekstra rahat edecek. Peki, emekli ödemeleri detayları nedir?  


Milyonlarca emekliye talih kuşu kondu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı duyurudan sonra minimum emekli aylığının 7 bin 500 TL olarak halka duyurulması birçok emeklinin sevincine sebep oldu. Uzun yıllardır yatan emekli bayram ikramiyesinin de Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından 1.100 TL’den 2 bin TL’ye çıktığı haberi geldi. 


Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 


Son yıllarda enflasyonun artışıyla birlikte yaşanan ekonomik krizle özellikle dar gelirli aileler ile emekliler ve asgari ücretliler çok zor zamanlardan geçti. Maddi anlamda yük artarken emeklilere peş peşe haberler geldi.  


Emekli bayram ikramiyesine dair gelen haber de ayrı bir sevindirdi. Minimum emeklinin alacağı aylık 7 bin 500 TL olmuşken Ramazan Bayramı’na az bir zaman kalan 2 bin TL olan ikramiye de ayrıca güzel bir haber oldu. İşte bu durumda emeklilerin Nisan ayında alacağı rakam 7 bin 500 TL ve 2 bin TL bayram ikramiyesi ile 9 bin 500 TL oldu. 


2023 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 


Ramazan ayına girilen şu günlerde bayrama az bir zaman kalmışken Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş şunları söyledi: “16 maddeden oluşan teklifle beraber 2 madde daha ekledik. Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız ile görüştük. 1.100 TL olan bayram ikramiyesini 900 TL zamlayarak 2 bin TL yaptık. Bu düzenlemeyi yasa teklifine ekliyoruz.”  


Zamlanan emekli bayram ikramiyesinin ise Ramazan Bayramı’ndan 1 hafta kadar önce hesaplara geçmesi bekleniyor. En geç hesaplara geçme tarihi işareti olarak ise arife günü görülüyor.  


EYT’li bayram ikramiyesi alacak mı? 


EYT 3 Mart 2023 itibariyle Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra tam anlamıyla yasalaştı. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 2,2 milyon kişinin hemen emekliliklerini alabileceği açıklanmıştı. Buna göreyse EYT’liler de Mart ayında başvuru yapmışsa Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda emekli ikramiyelerine kavuşacaklar. 

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