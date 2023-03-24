2023 zamlı emekli bayram ikramiyesi sızdı! 4A, 4B, 4C’li ve EYT’liye 3500 TL bayram ikramiyesi o tarihte verilecek

Emekli bayram ikramiyesi müjdesi bu defa şaşırtan bir isimden geldi. FOX Ana Haber’den ayrıldıktan sonra uzun süredir ekranlardan uzak olan ve son olarak Sözcü TV ile anlaşan Fatih Portakal, emekliye müjde verdi. 14 Mayıs seçimleri öncesinde emeklinin ikramiyelerine büyük zam geleceğini söyleyen Fatih Portakal, rakam vererek açıkladı.

Emeklilere 2018 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde Yılda iki kez ödenen emekli Bayram ikramiyeleri merakla Takip ediliyor. 5 yıldan bu yana ödenen ikramiyelere Sadece bir kez zam yapılmıştı. 1.100 olarak hesaplara geçen ikramiye artan enflasyon nedeniyle emekliler tarafından düşüp bulunuyordu. Geçtiğimiz emekliler zam beklemişti ancak gelmemişti. 2023 yılında ise emeklinin yüzünü güldürecek Haber seçim öncesi gelecek. Bayram ikramiyeleri ile ilgili şaşırtan İddia bu defa FOX TV'den ayrıldıktan sonra Sözcü TV ile anlaşarak ana haber bülteni sunmaya başlayan Fatih Portakal’dan geldi. Fatih Portakal, hükümetin bayram öncesi Aklındaki promosyon rakamını açıkladı.

AK PARTİ EMEKLİ KOZUNU OYNAYACAK

19 Mart tarihinden bu yana Sözcü TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, hükümetin emekli kadını oynamak için düğmeye bastığını iddia etti. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesinde kamu bankalarına 104.5 milyar TL'lik ek sermaye aktarılacağını belirten Portakal, hükümetin bunu seçim için kullanacağını dile getirdi.

EMEKLİYE VERİLECEK BAYRAM İKRAMİYESİ NETLEŞTİ

Fatih Portakal açıklamasının devamında ise kamu bankalarının kredi masraflarını açmaya hazırlandığını belirterek ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığının 42.000'nin üstünde personel alımı yapacağını belirtti. Bunların hepsinin seçim müjdesi olduğunu da söyleyen Fatih Portakal, Emeklilere bayramdan önce dağıtılan Bayram ikramiyelerinin 3000 TL ile 5000 TL arasında yükseltilmeye çalışıldığını söyledi. Fatih Portakal açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Şimdiden aklınızda bulunsun, 3000 ile 5000 lira arasına yükseltmeye çalışıyor. 2 bayramda veriliyor bu emeklilere. 1000 lira olarak ödeniyordu ama seçim nedeninden dolayı, büyük ihtimalle bu 104.5 milyar lira da oralarda kullanılacak. Bayram ikramiyesi, 3000 ila 5000 TL arasında olacak diye bir durum aldım ben. Sizlerle de paylaşayım"