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2023 emeklilerin senesi, zam miktarı belirlendi! Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

2023 emeklilerin senesi! 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlanacak? İşte emekli bayram ikramiyelerine dair detaylar...

2023 emeklilerin senesi, zam miktarı belirlendi! Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Vatandaşın merakla beklediği konulardan birisi de 2023 yılı bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Zam miktarı belirlendi. Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar yapıldı? Türkiye’de emekli olan birçok vatandaşın en fazla merak ettiği konu 2023 emekli bayram ikramiyesi miktarı. İşte emekli bayram ikramiyesi detayları... 


2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 


2023 senesinde emeklilerin hevesle beklediği ek ödemelerden birisi de son birkaç yıldır yapılan bayram ikramiyeleri. Bayramda verilen ikramiyeler ile bir miktar cepleri rahatlayan emekliler bayramı daha rahat geçiriyor. Peki, 2022 senesinde 1.100 TL yapılan emekli bayram ikramiyesi, 2023 yılında ne kadar olacak?  


Geçen sene 1.100 TL yapıldığı göz önüne alındığında ve şu anki zamlar ile beraber 2.000 TL altında olmasının mümkün olmayacağı düşünülüyor.  


Emekli bayram ikramiyesi hesaplama 


Emekli bayram ikramiyesi emekli maaşlarına göre hesaplanmaktadır. Bu durumda da 2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak, sorusunun cevabı alınabilmektedir. Tamamına yakın bir tutar olmasıyla beraber, asgari ücretin de etkisi vardır.  


Emekli aylık brüt miktarının yarısı temel alınarak emekli bayram ikramiyesi hesaplanmaktadır. Böylece emekli maaşı ne kadar fazla olursa bayram ikramiyesi de o kadar fazla olur. 


Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 


Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde verileceği beklenen emekli bayram ikramiyelerinin maksimum bayramdan bir gün önce hesaplarda yatmış olacağı biliniyor.  

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