2008 sonrası prim ödemesi başlayanlara müjde! EYT kapsamı genişletildi, kontrol etmelisiniz

Öncelikle 2,2 milyon kişinin emeklilik haklarını veren EYT düzenlemesi ile birlikte SGK merkezlerine ve e-devlet kanalına başvurular çok hızlı bir şekilde yapılıyor. 8 Eylül 1999 sonrasında prim ödemesi başlayanların dışındakiler için de bir açıklama geldi. Bu kapsamda 2008’den sonra ilk defa 4C çerçevesinde çalışan vatandaşlar EYT düzenlemesinden faydalanabilecekler. Peki, EYT kapsamındaki genişleme nedir? EYT hangi vatandaşlara emeklilik hakkı veriyor? EYT yasasının detayları neler?

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar için kabul edilen teklifte 8 Eylül 1999 öncesinden sigortası başlamış vatandaşlar emeklilik alıyorlar. Yaş beklemeden emekli olacak birçok EYT’li sabırsızlıkla başvurulara yüklenmiş durumda.

Hal böyle olunca birçok kafası karışan vatandaş için SGK durumu aydınlattı. EYT kapsamındaki detayları SGK yanıtlayarak vatandaşların yardımına yetişti.

GENELGE İLE AÇIKLAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamaya göre SSK’lı (4A) olanlar, erkekse 25 sene, kadınsa 20 sene sigortalı çalışmışsa 5 bin ile 5 bin 975 gün prim gün sayısını tamamladıklarında emeklilik haklarını kazanacaklar. Bağ-Kur’lular (4B) ise EYT kapsamında erkekse 9 bin, kadınsa 7 bin 200 gün tamamlayarak tüm emeklilik haklarını alabilecekler.

Sigorta kapsamında 1 Haziran 2002 tarihinden başlayarak 3 seneden az hizmeti olan Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı olanlarda ise erkek için 25, kadın için 20 sene koşulu tutuyorsa emekli maaşı alabilecekler.

SSK’LIYA ASKERLİK BORÇLANMASI YOK

4A’lı olan vatandaşlar için sigortalı çalışmaya başlamadan önceki askerlik borçlanması sayılmıyor. Bunu yaparak EYT’li olamayacaklar.

EMEKLİ SANDIĞI ÖNE ÇEKEBİLİYOR

4C’li olanlar ise kamu görevlerinin borçlanmasını askerler, yüksekokullarda ve fakültelerde okudukları dönemi 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışı süresi ile 3201 Sayılı kanun çerçevesinde yurt dışı süreleri için EYT’li olmak adına borçlanma yaparak öne çekebilmektedirler.

Ancak bunların haricinde olan hizmet borçlanmaları hizmet süresine dahil edilerek sigorta başlangıcını öne çekmede kullanılamayacaktır.

4C’YE GEÇENLER ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK Mİ?

Diğer bir merak edilen konu Ekim 2008 tarihinden öncesinde 4C’ye geçenlerin emekli olup olamayacağı. Bu kapsamda Bağ-Kur ve SSK’lı 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı başlayan vatandaşlardan ilk kez 2008 senesinin Ekim ayından önce Emekli Sandığı (4C)’ye geçmiş erkekler 9 bin, kadınlar ise 7 bin 200 gün tamamlıyorsa EYT çerçevesinde emeklilik alabilecekler.

TARIM İŞÇİSİ EYT’Lİ OLABİLECEK Mİ?

8 Eylül 1999 öncesinden çalışması başlayan tarım işçilerine yönelik ise emeklilik başvurusu yapabilmeleri için 3 bin 600 gün primin tamamlanması gerekmektedir. Tamamlayan vatandaşlar emeklilik dilekçesini vererek emekli olabilmektedir.