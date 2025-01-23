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2008 öncesi SSK'lılar dikkat: Kanun değişti, Resmi Gazetede yayımlandı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı diğer kanunlarda yapılan değişiklikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndan geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

2008 öncesi SSK'lılar dikkat: Kanun değişti, Resmi Gazetede yayımlandı

Bu düzenlemeyle, özellikle 2008 yılından önce sigortalı olanlar için yeni şartlar getirildi. İşte bu önemli değişikliklerin detayları:

2008 Öncesi Sigortalılar İçin Yeni İmkanlar

2008 yılı öncesinde sigortalı olan kişiler için bazı sağlık hizmetleri artık ücretsiz sunulacak. Sertifikalı aile hekimlerinin mesai dışında akupunktur, fitoterapi gibi tedavi yöntemlerinden ücretsiz yararlanılabilecek. Özel amaçlı raporlar için de aile hekimlerinden ücretsiz hizmet alınması sağlanacak.

2008 öncesi SSK'lılar dikkat: Kanun değişti, Resmi Gazetede yayımlandı

Katılım Payları Artış Gösterdi

Ancak bazı sağlık hizmetlerinde de değişiklikler söz konusu. Daha önce 15 TL olan ayakta tedavi katılım payı, artık 20 TL olarak belirlenmiş durumda. Diğer bir deyişle, ayakta tedavi ve diş hekimi muayenesi için ödenen katılım payları biraz daha yükselmiş oldu.

Malullük ve Yaşlılık Sigortası Primi İndirimi Düzenlemesi

Özel sektör işverenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primiyle ilgili olarak da bir değişiklik yapıldı. Daha önce bu primlere sağlanan 5 puanlık indirim oranı, artık 4 puan olarak uygulanacak.

2008 öncesi SSK'lılar dikkat: Kanun değişti, Resmi Gazetede yayımlandı

Sigorta Prim Ödemelerinde Yeni Şartlar

Sigortalılığı 31 Aralık 2008 ve sonrasında başlayanlar için de yeni düzenlemeler mevcut. Çalışma gücü kaybı %40-49 arasında olan sigortalıların, 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün prim ödeme şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabileceği belirtildi. Çalışma gücü kaybı %50-59 arasında olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 gün prim ödeme şartıyla yaşlılık aylığı alabilecek.

Bu düzenlemelerle, sigortalılar ve emeklilik için gerekli koşullara sahip olan vatandaşlar için daha adil ve kapsamlı bir sigorta sisteminin oluşturulması hedefleniyor. Yeni değişikliklerin uygulanmasıyla birlikte, vatandaşların sosyal güvenlik hakları daha da güçlendirilecek.

Kaynak: Resmi Gazete'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz

Derleme: Gazeteoku.com

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