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2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme

Milyonlarca emekli için beklenen haber geldi! Bankalar, Ocak ayı itibarıyla emekli maaş promosyonlarını güncelledi ve 20 bin TL’ye varan ek ödeme fırsatları sunmaya başladı.

2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme

Emekliler, maaşlarını taşıyarak yüksek promosyonlardan yararlanabilecek. İşte bankaların sunduğu fırsatlar ve başvuru şartları...

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Bankaların rekabeti, emeklilere daha fazla avantaj sunulmasını sağladı. İşte bazı bankaların güncellenmiş promosyon rakamları:

Akbank

Emekli maaşını Akbank’a taşıyanlara 17.500 TL’ye varan ödül fırsatı sunuluyor.

Mobilden başvuranlara özel %0 faizli 55.000 TL’ye varan nakit kredi seçeneği bulunuyor.

Banka işlemlerinde avantajlı faiz oranları sunuluyor.

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sağlanıyor.

Bankamatik işlemlerinde avantajlar sunuluyor.

Kredi kartı aidat avantajları bulunuyor.

2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme

ING Bank

ING, emeklilere toplamda 20.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor.

Yüksek faiz oranları ile emekli birikim hesaplarında kazanç sağlanabiliyor.

Kolay EFT ve havale işlemleri sunuluyor.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon imkânı tanıyor.

Banka hizmetleri kapsamında EFT ve havale işlemlerinde avantajlar bulunuyor.

Albaraka Türk

Emekli maaşını Albaraka Türk’e taşıyanlar 20.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor.

Konut finansmanında özel faiz oranları sunuluyor.

Aidatsız kredi kartı avantajları sağlanıyor.

Denizbank

Denizbank, maaşını taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Ücretsiz EFT ve havale işlemleri sunuluyor.

Günlük faiz kazancı ile birikimler değerlendirilebiliyor.

2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme

Başvuru Şartları Neler?

En yüksek promosyon ödemesi sunan bankayı belirleyin. Seçtiğiniz bankanın şubesine giderek veya online platformlar üzerinden başvuru yapın. Bankaların çoğu, promosyon ödemesi için 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü talep etmektedir.

Son Başvuru Tarihi ve Detaylar

Bankaların sunduğu promosyon kampanyaları sınırlı bir süre için geçerlidir. Kampanya süresince en iyi fırsatlardan yararlanmak isteyen emekliler, en yakın banka şubesine giderek detaylı bilgi alabilirler.

Kaynak: Güncellenmiş emekli promosyonları hakkında daha fazla bilgi almak için Bankaların Resmi Web Sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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