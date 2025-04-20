200.000 TL veriyorlar! TEB, ON Dijital, QNB ihtiyaç kredisi taksit tabloları!

250 bin TL tutarında kredi çeken bir tüketici, bankaya kaç TL taksit öder? Hangi banka daha düşük faizle kredi veriyor? İşte detaylı karşılaştırma…

İhtiyaç Kredisine İlgi Artıyor, Maliyetler de Yükseliyor

Hayat pahalılığı ve beklenmedik harcamalar, vatandaşları bankalara yönlendiriyor. Ancak kredi çekerken sadece faiz oranı değil, toplam maliyet de önemli hale geliyor. Bu noktada en merak edilen soru ise şu: En düşük faizle hangi banka 250.000 TL kredi veriyor?

En Uygun İhtiyaç Kredisi Seçenekleri (24 Ay Vade)

Aşağıdaki tabloda, 24 ay vadeli 250.000 TL ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin ödeyeceği taksit ve toplam geri ödeme tutarları listelenmiştir:

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 13.848 TL

Toplam Ödeme: 333.512 TL

Kampanya: “İyi ki Tanışmışız” Kredisi

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 13.848 TL

Toplam Ödeme: 333.684 TL

Kampanya: ON İhtiyaç Kredisi

TEB (Hoş Geldin Kredisi)

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 14.575 TL

Toplam Ödeme: 350.942 TL

CEPTETEB (Dijital Platform)

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 14.575 TL

Toplam Ödeme: 350.942 TL

ING Bank

Faiz Oranı: %4,09

Aylık Taksit: 14.944 TL

Toplam Ödeme: Bilgi eksik (ortalama 359.000 TL olması bekleniyor)

Faiz Oranları Gün Gün Değişiyor

Unutulmaması gereken en önemli detaylardan biri de faiz oranlarının günlük bazda değişebildiği. Bankalar rekabete ve piyasa koşullarına göre faiz politikalarını sık sık güncelliyor. Bu nedenle kredi başvurusundan önce güncel oranların ve kampanyaların kontrol edilmesi gerekiyor.