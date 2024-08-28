20.000 TL faizsiz kredi! Mobil başvuruya anında onaylanıyor

Garanti BBVA'dan müşterilerine faizsiz kredi fırsatı geldi. Sadece Garanti mobil uygulaması üzerinden başvuru yapan yeni müşterilere yönelik faizsiz kredi desteği başlatan Garanti Bankası, 20.000 TL'ye kadar finansman sağlayacak. Garanti BBVA faizsiz kredi desteğinin detayları netleşti.

Faizsiz kredi almak isteyen vatandaşlar için Garanti Bankası'ndan bomba kampanya geldi. 31 Ağustos tarihine kadar Yeni Garanti Bankası müşterisi olanlara kredi desteği sağlanacak. Tamamen faizsiz olarak verilecek yeni kredi için başvuru şartları da belli oldu. Sadece Garanti mobil uygulaması üzerinden müşteri olanlar faizsiz kredi alabilecek. Garanti Bankası 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatının detayları haberimizde…

SIFIR FAİZLİ 20 BİN TL KREDİ

Bankaların müşteri kapma yarışı Son sürat devam ederken bu rekabet vatandaşa kazandırıyor. Çünkü bir çok bankayı yeni müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyası yapıyor. Son dönemlerde bankalarda artan kredi faiz oranlarına inat Garanti BBVA'dan da faizsiz kredi desteği geldi. Sadece yeni müşterilerine yönelik sıfır faizli kredi desteği veren Garanti Bankası 20.000 TL'ye kadar finansman sağlayacağını duyurdu. Garanti Bankası'ndan faizsiz kredi kullananlar 6 ay vadeli olarak ve aylık 3333 TL'lik taksitlerle geri ödeme yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Garanti Bankası'ndan faizsiz kredi kullanmak için öncelikle mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olmanız gerekiyor. Buna ek olarak Garanti Bankası kredi kullandırma politikalarına göre en az 1200 puan ve üstü Kredi notuna sahip olmanız şartı da aranıyor. Bu şartları taşıyanlar 6 ay vadeli olarak sıfır faizli kredi desteğinden yararlanabiliyor.

20.000 TL faizsiz kredi kampanyası için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2024. Kampanyaya katılmak isteyenler Garanti Bankası'na resmi internet sitesini ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilir.