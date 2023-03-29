2000 TL ödeme başvuranlara T.C. kimlik numarasına göre yatıyor! Sosyal yardım ödemeleri sürüyor!

Sosyal yardım ödemeleri son zamanlarda vatandaşların gündeminden düşmeyen konulardan birisi. Artan maliyetler nedeniyle vatandaşlar sosyal yardımlardan faydalanmadan ev geçindiremez duruma geldi. Bahsi geçen sosyal yardım çerçevesinde yapılan SED ödemeleri ise e-devlet adresinden başvuranları tekrar almaya başladı. Okula giden çocuğu olan vatandaşlara yapılan SED ödemeleri 2.059 TL olarak yatırılıyor. SED başvurusunu e-devlet adresinden yapanlar T.C. kimlik numarasının son rakamına göre ödemeyi alıyor. Peki, SED ödemesi nedir? SED ödemesini kimler alabilir? SED başvuru şartları neler? İşte SED ödemesine dair tüm detaylar...



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan birçok sosyal yardım projesinden birisi de SED ödemeleri. Çocuklu olan aileler için e-devlet üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde başvuranlar nakit yardımı PTT üzerinden almaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde yapılan yardımların 50’den fazla olduğu biliniyor. SED yardımı da bunlardan birisi. Peki, SED nedir? Kimler SED yardımından yararlanabilir?



Sosyal ve Ekonomik Destek başvurusu nasıl yapılır?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan yardımlar arasındaki SED özellikle ekonomik açıdan yoksulluk durumunda olan ve temel ihtiyaçlarının karşılanamaması sebebiyle zorlanan ailelere yapılmaktadır. Çocuklu ailelerde bakımın ve desteklenmenin sağlanması amacı ile yapılan SED ödemeleri başvurusu tekrar başladı. E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda ödemeler de T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yatırılıyor.



Ödemelerin yapılacağı ailelerin çocukları 3 ay boyunca takip edilmektedir. Gözlem sürecine göre yardımın devam etmesi ya da sonlandırılması konusunda karar alınmaktadır. Yoksulluk çeken ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması amacı güdülmektedir. İncelemeler sonucunda ailelere bağlanmaktadır.



SED nedir? SED kimlere verilir?



Ekonomik anlamda zor koşullardaki ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan sosyal yardım ödemelerine SED denmektedir. Çocukların bakımlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla katkı sağlanmaktadır.