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2000 sonrası SGK’lılara müjde! Erken emeklilik için TBMM düğmeye bastı

2000 sonrası SGK girişi olanlara büyük müjde geldi. TBMM Düğmeye bastı erken emeklilik çalışmaları başladı. Milyonlarca çalışan sevinçten havalara uçacak. Tam 5 yıl erken emeklilik fırsatının detayları haberimizde…

2000 sonrası SGK’lılara müjde! Erken emeklilik için TBMM düğmeye bastı

Sigorta başlangıç tarihi 2000 sonrası olan ve bu sebeple de SGK'yı kaçıranlar için erken emeklilik müjdesi geldi. TBMM'de erken emeklilik çalışmalarının başlayacağı tarih açıklandı. Bu yeni kampanya ile birlikte milyonlarca kişiye emeklilik yolu açılacak. Son dakika erken emeklilik gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

ERKEN EMEKLİLİK HAKKI GELİYOR

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, “8 Eylül 1999’dan önce ya vatani görevinde olanlar ya tahsil hayatında olanlar ya staj veya çıraklık yapanlar dolayısıyla sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan kesim EYT’den yararlanamadılar, bazıları üç beş günle, üç beş ayla EYT yasasını kaçırdılar. Şimdi, bizden talepleri şu: Kademeli emeklilik haklarını istiyorlar; yaşadıkları çok büyük bir mağduriyet, seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Biz bununla ilgili bir kanun teklifi hazırlıyoruz, en kısa sürede Meclise sunacağız. Buradan bütün siyasi parti gruplarına çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin, bu insanların yaşadığı mağduriyeti giderelim, kademeli emeklilik taleplerine kulak verelim.” ifadelerini kullandı.

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