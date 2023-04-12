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2000 sonrası emekliler ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi

2000 sonrası emekli olanlar için ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi. İşte 2000 sonrası sigortalılar ve emekli zammı detayları haberimizde...

2000 sonrası emekliler ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi

Emekli artık minimum 7 bin 500 TL maaş alıyorken intibak yasasına gözler takılmış durumda. En az 7 bin 500 TL emekli maaşı alacak milyonlar kadar da emekli vatandaş intibak yasasını bekliyor. 2000 ve sonrasında emeklilik haklarını alanları ilgilendiren intibak yasası için gelişmeler gelmeye devam ediyor. İntibakla birlikte 5 milyon EYT’li de zam farkı almış olacak. En az 1.300 TL zam 2000 sonrası emeklilere geliyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur’lu intibak zammı alacak mı? İşte detaylar haberimizde... 


Milyonlar intibak hakkındaki gelişmeleri takip ederken son duruma dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis, intibak için ne zaman karar verecek? En büyük soru milyonlarca emekli için bu. 


EMEKLİLERİN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ: İNTİBAK 


TÜED (Türkiye Emekliler Derneği) tarafından belirtildiğine göre öncelik sıralamasında intibak düzenlemesi var. İntibak düzenlemesinin yasalaşması durumunda 2000 yılı ve daha sonra emekli olan milyonlarca vatandaş tekrar maaşlarının hesaplanmasının tadına varacak. Yasalaşmadan sonra yapılacak hesaplama hizmet süresi ve prim ödemelerine göre farklılık gösterecek.

 
2 milyon kadar SSK’lı olarak emekli olmuş 2000 sonrası vatandaşlar için zam 355 TL olmuştu. 2023 intibak yasası kapsamında artışın yine aynı şekilde hesaplanacağı, buna göre ise yüzde 70 civarında olacağı bekleniyor.  
Diğer yandan primler ödenecek maaşları etkiliyor. Primin yüksek yatması demek alınacak emekli maaşının da bir o kadar fazla olması demek oluyor.  


İNTİBAK TALEBİ YİNELENDİ 


TÜED (Türkiye Emekliler Derneği) Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak hakkındaki isteklerini tekrarladı ve minimum emekli aylığı ile bayram ikramiyesi zamlarının emeklileri mutlu ettiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a katkıları için teşekkür eden Ergün, açıklamasında şunları söyledi:  


“Uzun zamandır en az emekli maaşı ve bayram ikramiyesi zammı için taleplerimiz vardı. Karşılandığı için mutluyuz. Diğer taleplerin de karşılanmasını bekliyoruz.” 
 

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