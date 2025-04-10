2000 sonrası emekliler dikkat! Maaşlara 3.000 TL ek zam kulislere sızdı!

2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak zammı talep ediliyor. Peki, bu zam gerçekten geliyor mu ve 2000 sonrası emeklilerin maaşlarına 3.000 TL ek zam yapılacak mı?

2000 Sonrası Emeklilerin Maaşlarında Adaletsizlik Mi Var?

Türkiye’deki emeklilik sistemindeki adaletsizlikler, bazı kesimler için maaş farkları yaratıyor. 2000 yılından önce emekli olanlar, düşük maaşlar almalarına rağmen, intibak zammı sayesinde maaşlarında iyileştirme görmüşlerdi. Bu sayede 2000 öncesi emeklilerin maaşları, 2000 sonrası emeklilerin maaşlarından daha avantajlı hale gelmişti.

2000 sonrasında emekli olanlar için maaş hesaplama sisteminde yapılan değişiklikler, bu emeklilerin maaşlarının daha düşük olmasına neden oldu. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar, intibak zammı alan 2000 öncesi emeklilerden yaklaşık 1.000 TL daha düşük maaş alıyorlar. Bu durum, 2000 sonrası emekli olanlar arasında mağduriyet yaratmış durumda.

2000 Sonrası Emekliler Ne İstiyor?

2000 sonrası emekli olan vatandaşlar, maaş bağlama oranındaki değişiklikler nedeniyle daha düşük emekli maaşları alıyorlar. İntibak zammı alan 2000 öncesi emeklilere kıyasla, 2000 sonrası emekliler mağduriyet yaşıyor. Bu yüzden, 2000 sonrası emekliler de intibak zammı talep ediyorlar. İddialara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu talepleri değerlendirmek için bir çalışma yürütüyor.

3.000 TL Ek Zam Mı Geliyor?

Yeni çalışma kapsamında, 2000 sonrası emeklilerin maaşlarına yaklaşık 1.500 TL ila 3.000 TL arasında bir artış yapılması bekleniyor. Ancak bu zam, her emekliye aynı şekilde uygulanmayacak. Maaşı düşük olan emeklilere daha fazla zam yapılması planlanırken, yüksek maaş alan emeklilerin zam oranı daha düşük olacak. Böylece, daha düşük maaşlarla geçinen emekliler daha yüksek zam alacak.

Çalışma Bakanlığı’nın Çalışmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklaması

Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan bu çalışma henüz tamamlanmamışken, ortaya çıkan rakamların bütçeye etkisi gözden geçiriliyor. Eğer maliyetler uygun bulunursa, bu zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Kulislere sızan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilere yönelik intibak zammı hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi