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2000 – 2003 arası SSK, Bağ-Kur’lular! İntibak zammı hesabı sonuçlandı!

2000, 2001, 2002, 2003 SSK’lı ve Bağkur’luları ilgilendiriyor. İntibak zammı hesabı emekliler için sonuçlandı. İşte intibak zammı detayları...

2000 – 2003 arası SSK, Bağ-Kur’lular! İntibak zammı hesabı sonuçlandı!

Emekli vatandaşlar son zamanlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminin yoğun olması nedeniyle büyük bir bekleyiş içinde. Emeklilere yönelik hazırlanan tekliflerin görüşüldüğü dönemlerde vatandaş sabırsız bir bekleyiş içinde. 2000 sonrası sigorta girişi yapılan vatandaşlar düzenlemeden sonra ne kadar maaş alacak? Aradaki maaş farkının bu zam ile kapanması beklenirken intibak düzenlemesi detayları nasıl oldu? Peki, intibak hesaplaması maaşları ne kadar? İşte emeklilere zammın tüm detayları... 


Emekli vatandaşlar için güzel haberler arka arkaya gelirken intibak düzenlemesine dair sonuç merak ediliyor. Emeklinin maaşı 7 bin 500 TL tabanında belirlendi. Şimdiyse 2000 sonrasındaki vatandaşlar için gelecek intibak zammı gündemde. Peki, 2023 intibak düzenlemesi zammıyla maaşlar ne kadar hesaplanıyor? 


İNTİBAK TALEPLERİNİN KARŞILANMASI TEKLİFİ 


TÜED (Türkiye Emekliler Derneği) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylığının en az 7 bin 500 olmasından sonra bayram ikramiyesinin de 900 TL zamlanmasının memnuniyet oluşturduğunu açıkladı. Geriye kalan taleplerin de hızlı şekilde değerlendirilmesini istedi. 


Yaptığı yazılı açıklama ile TÜED Genel Başkanı Ergün, Bakan Vedat Bilgin ile son görüşmesinde 24 maddeden oluşan bir teklif sunmuştu. Düzenlenen teklifin içinde en az emekli maaşı ile ikramiyelerin artışı konuları yer alıyordu. Bunların kısa zamanda düzenlenmesine dair teşekkürlerini sundu ve Genel Başkan Kazım Ergün şunları aktardı: 


“Uzun zamandır en az emekli maaşı ile bayram ikramiyesinde zam olmasına dair talebimizin hızlı olarak karşılanmasından memnunuz. Geriye kalan taleplerin onaylanmasını bekliyoruz. Sonraki günlerde 2000 sonrası emekliler için intibak ile sağlık katkı payının kaldırılmasını istiyoruz.”  


SON DAKİKA İNTİBAK ZAMMI GELİŞMESİ 


İntibak kapsamında 2000 öncesi ve sonrası emekliliğini hak eden vatandaşların eşit maaş hakkının oluşturulması bekleniyor.

 
2000 öncesi ile sonrasında emekliliklerde farkı noktalar söz konusuyken bu eşitsizliğin giderilmesi için intibak zammı isteniyor. Buna göre intibakla birlikte 2000 öncesi emeklilere 350 TL artış yapılmıştı. Şimdiyse prim farkının eşitlenerek maaş zammının 1.300 TL kadar yapılması bekleniyor. 

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